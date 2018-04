Padre 40enne tortura la figlia 13enne per un selfie su Instagram/ Unghie e piercing strappati, calci e pugni

Padre 40enne tortura la figlia 13enne per un selfie su Instagram: unghie tagliate, piercing strappato, calci e pugni. E’ successo a Vimercate, cittadina in provincia di Monza

Un 40enne ha torturato la figlia per un selfie su Instagram

Ci sono i genitori troppo permessivi, ma ci sono anche coloro che sono esagerati nell’altro senso. Di quest’ultima schiera fa parte un 40enne di Vimercate, che ha letteralmente torturato la figlia 13enne, “colpevole” di aver postato su Instagram un proprio selfie. Nella cittadina in provincia di Monza, il genitore, incensurato, ha atteso l’arrivo della figlia, e appena ha varcato la porta di casa le ha sferrato un pugno al volto. Ma non finisce qui, perché a quel punto si è scatenata la furia del padre, che ha deciso di tagliare le unghie alla figlia con un tronchese, strappandole quindi il piercing dall’ombelico, tutto, per via di una foto ritenuta fuori luogo dallo stesso 40enne.

PICCHIATA ANCHE LA MADRE

Anche la madre, intervenuta a difesa della figlia, è stata travolta dalla furia del padre, visto che è stata anch’essa picchiata. La ragazzina di 13 anni è finita al pronto soccorso con un trauma cranico e varie ecchimosi su tutto il corpo, anche perché la stessa è stata picchiata in due occasioni differenti: domenica sera e quindi lunedì mattina. La ragazzina avrebbe voluto andare a scuola lunedì mattina, nonostante l’occhio nero, ma giunta sul posto, il padre ha obbligato la madre ad andare a prendere la figlia, riportandola a casa. Quando sono rientrate nell’abitazione hanno trovato il genitore ad accoglierle con una mazza in mano. La donna, terrorizzata, è uscita di casa e ha chiamato il 112: quando sono intervenute le forze dell’ordine, hanno arrestato l’uomo, portandolo nel carcere di Monza.

© Riproduzione Riservata.