Padre di tre figli muore in moto nel viaggio Coast to Coast/ Enrico Marafatto stava festeggiando in California

Padre di tre figli muore in moto nel viaggio Coast to Coast. Enrico Marafatto stava festeggiando in California i suoi 50 anni quando si è scontrato contro un'auto sulla Highway 1

Enrico Marafatto morto in California - Youtube

Tragico destino quello di Enrico Marafatto. L’architetto di Mestre, molto noto nel veneziano, era partito per gli Stati Uniti, visto che, per i suoi 50 anni, aveva deciso di regalarsi lo spettacolare Coast to Coast, il viaggio dalla costa est alla costa ovest, a bordo della sua motocicletta. Peccato però che domenica pomeriggio lo stesso Enrico abbia perso la vita. Si trovava in California, sulla Highway 1, all’altezza di Lompoc, quando la sua moto si è scontrata violentemente contro una Ford Explorer, un suv. Secondo quanto riferito dai media locali americani, pare che Marafatto abbia sbandato all’altezza di una curva, finendo appunto contro l’auto che sopraggiungeva sull’opposto senso di marcia.

UN PROFESSIONISTA STIMATO E CONOSCIUTO

Nello scontro l’architetto italiano è stato sbalzato lontano dal proprio mezzo, mentre John Curtis, seduto a fianco del guidatore, ha subito delle gravi lesioni. Sull’automobile viaggiavano anche due ragazze di 14 e 15 anni, che hanno però riportato solo lievi ferite, così come l’autista, Darlene Curtis di 67 anni. Tutti e quattro sono stati portati all’ospedale di Santa Barbara, mentre per l’italiano non c’è stato nulla da fare. La tragedia è giunta solamente nella giornata odierna a Favaro Veneto, la periferia di Mestre dove Marafatto viveva e gestiva uno studio professionale di architettura. Come detto prima, era un professionista molto stimato e conosciuto, consulente urbanista per la Fondazione Querini Stampalia e aveva partecipato a numerosi e importanti progetti di sviluppo del territorio.

© Riproduzione Riservata.