SPOTIFY FREE/ Arriva la musica on demand anche per i non abbonati

Rivoluzione Spotify, musica on demand per i non abbonati: Gustav Soderstrom spiega come il servizio di musica in streaming renderà disponibile una rosa di brani selezionabili gratuitamente

24 aprile 2018 Fabio Belli

Spotify Free (foto LaPresse)

Rivoluzione in vista per Spotify free, il più diffuso broadcaster per la musica in streaming, ascoltata per la stragrande maggioranza degli utenti attraverso il proprio smartphone. Proprio nel giorno in cui International Federation of the Phonographic Industry’s parla di un incremento per il mercato discografico a livello globale dell'8,1%, con proprio la musica in streaming capace di produrre un effetto trainante, è arrivata la comunicazione di Gustav Soderstrom, Chief R&D Officer di Spotify, di una svolta che potrebbe far incrementare in maniera esponenziale i già numerosi utenti del servizio. La possibilità di ascoltare brani "on demand", ovvero scegliendo la traccia fra quelle disponibili nel vastissimo catalogo di Spotify, non sarà più esclusiva per gli abbonati, ma sarà disponibile anche per gli utenti "free", ovvero coloro che hanno scaricato l'applicazione utilizzandola gratuitamente, con le pubblicità ad intermezzare i brani.

ON DEMAND GRATIS SI', MA CON LIMITAZIONI

La possibilità di ascoltare musica on demand (seppur con delle limitazioni) anche senza l'abbonamento a pagamento a Spotify potrebbe rappresentare un punto di svolta importante per un servizio che in questi anni, grazie all'enorme diffusione della musica in streaming, ha fatto registrare numeri importantissimi. Soderstrom ha spiegato come si configurerà il nuovo servizio: "Nelle prossime settimane Spotify rivedrà la sua applicazione mobile, sia per dispositivi con sistema operativo iOS sia per Android, per gli ascoltatori non Premium (cioè coloro che fruiscono gratuitamente del servizio sorbendosi gli spot pubblicitari fra un pezzo e l’altro) sbloccando le funzionalità che erano disponibili solo per gli utenti a pagamento. Sarà dunque disponibile più musica on-demand affinché chiunque possa ascoltare su richiesta ben quindici delle playlist più popolari tra cui la seguitissima “Discover Weekly”. In totale si parla di circa 750 brani o 40 ore di musica."

