Torino, in vendita spiedini di topo, nutrie arrosto e pesce essiccato: denunciate tre nigeriane. La macabra scoperta effettuata dalla polizia municipale in Porta Palazzo

Preparavano un banchetto tutt’altro che prelibato tre nigeriane di Torino. In zona Porta Palazzo, le tre africane sono state denunciate perché mettevano in commercio cibo di primissima qualità, giusto per dire un eufemismo. Con pochi euro, infatti, si potevano mangiare spiedini di topo, ma anche delle nutrie arrosto e infine del pesce essiccato. Alimenti di prima scelta, visto che i tre animali in questione provenivano dal Lungo Po, pescati probabilmente personalmente dalle stesse donne denunciate. La scoperta, come riporta l’edizione online del quotidiano IlGiornale, è stata effettuata pochi giorni fa dalla polizia municipale torinese, dopo uno degli innumerevoli blitz nei confronti del commercio abusivo.

“C’E’ UN SERIO PROBLEMA SUGLI ALIMENTI”

Dentro un cartone si conservavano appunto le tre bestie arrostite, che con grande probabilità venivano vendute ad altri connazionali delle nigeriane, o eventualmente, a poveri disperati che non avevano nulla di cui cibarsi. «C’è un serio problema sugli alimenti venduti per strada illegalmente o mal conservati, dalla carne al pesce, ma anche latte e pane», le parole di Emiliano Bezzon, comandante della polizia municipale di Torino, durante la Commissione sull’abusivismo commerciale, come riporta La Stampa. Pare che in totale siano state trovate ben 10 nutrie, riconosciute grazie all’intervento dei veterinari chiamati dalle autorità locali.

