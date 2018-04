25 aprile 2018, Mattarella all'Altare della patria/ Festa della liberazione, ecco tutte le manifestazioni

25 aprile 2018, il Presidente della Repubblica Mattarella all'Altare della patria: iniziate le celebrazioni per l'Anniversario della liberazione d'Italia

Sergio Mattarella (foto da Lapresse)

25 aprile 2018, Sergio Mattarella all’Altare della patria: sono ufficialmente iniziate le celebrazioni per il 73esimo Anniversario della liberazione d’Italia. Il Presidente della Repubblica ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a Piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni combattistiche, come sottolinea La Stampa. Il capo dello Stato ha poi reso omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Presenti le più alte cariche dello stato, tra gli altri il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico. Festa nazionale, chiamata anche anniversario della Resistenza, la Festa della liberazione ha creato non poche polemiche nelle ultime ore: simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista, è aumentata la frattura tra Anpi e Comunità ebraica.

25 APRILE 2018, FESTA DELLA LIBERAZIONE

Non saranno presenti i rappresentati della Brigata ebraica al tradizionale corteo di Roma, come sottolineato attraverso una nota: “Non parteciperemo al corteo unitario a Roma. La Comunità Ebraica il 25 aprile andrà alle 9.30 alle Fosse Ardeatine e poi alle 10 a Via Tasso per un momento pubblico di raccoglimento per ricordare la Liberazione dell' Italia dal nazifascismo”. Rottura dovuta alla mancata esclusione dei palestinesi. Oltre alla manifestazione dell'Associazione Partigiani, in programma numerose manifestazioni in tutta Italia: a Palermo, al Giardino Inglese, è prevista la celebrazione del 73° Anniversario della Liberazione a cui seguirà un corteo fino a piazza Verdi, mentre a Venezia si svolgeranno come di consueto a Venezia, in piazza San Marco e in Campo del Ghetto Nuovo. In tutta Italia verra celebrata una delle ricorrenze più importanti per la Repubblica italiana, con manifestazioni, cortei e feste per ricordare quanto successo nel 1945.

© Riproduzione Riservata.