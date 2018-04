Alfie Evans, giudice “bimbo sta morendo”/ Padre vs medici: “omicidio, vi faccio arrestare!”. Udienza in corso

Alfie Evans, udienza Alta Corte in corso: giudice, "bimbo sta morendo". Padre attacca i medici, "è una cospirazione d'omicidio, vi faccio arrestare!". La vicinanza della Chiesa

25 aprile 2018 Niccolò Magnani

Alfie Evans e papà Tom

Aprendo la nuova e forse ultima udienza dell’Alta Corte britannica sul caso Alfie Evans, il giudice inglese ha esclamato «il bimbo sta morendo», come a dire che è inutile porre trasferimento, ulteriori battaglie sulla piccola vita malata della terribile epilessia mioclonica progressiva. I genitori in questa ultima udienza d’appello chiedono la possibilità di poter portare invece in Italia - che si è resa disponibile in ogni modo in questi giorni - per poter provare a dare un’ultima scelta e possibilità ad un bimbo piccolo e così indifeso. È ancora in corso l’udienza ma si preannuncia assai complicata visto che in seconda battuta i giudici hanno stabilito che il Governo italiano e il Vaticano «non hanno e non devono avere alcuna giurisdizione nel caso di Alfie Evans», anche se così non tengono conto del fatto che giuridicamente quel bambino è ora anche italiano per effetto del Consiglio dei Ministri di ieri. «Il bimbo comincia a essere in difficoltà e ha bisogno urgente d’assistenza», ha fatto sapere l’avvocato che rappresenta la madre di fronte alla Corte d’Appello. Il legale che invece rappresenta il padre Tom Evans - entrambi i genitori ovviamente non si staccano un secondo dall’assistere il piccolo figlioletto in ospedale Alder Hey a Liverpool - ha attaccato i medici della struttura inglese, accusandoli di «cospirazione finalizzata all’omicidio del figlio», e fa sapere di aver già preso contatti con investigatori privati per poter istruire il caso. Insomma, il caso continua ma le condizioni del piccolo Alfie peggiorano - a detta della Corte inglese - dopo che questo pomeriggio, 36ore dopo il distacco dei macchinari - è stato ripristinato il nutrimento assistito (ieri invece erano stati rimessi ossigeno e acqua).

LA VICINANZA DELLA CHIESA

Un dato rilevante, se non centrale, è che il destino ha voluto che dopo aver staccato i macchinari per far concludere la vita di Alfie «nel suo migliore interesse» (questo, forse, il paradosso tremendo più grave, ndr) egli è rimasto in vita. Ha respirato per ore, con l’aiuto del bocca a bocca dei genitori, ma ha respirato: non parla, non si lamenta ma continua a vivere “testardamente”, quasi a voler dimostrare ai medici e giudici inglesi che la realtà (a volte) vale più della decisione che si può avere su di essa. La vicinanza della Chiesa in questo senso è importante e decisiva per la giovane famiglia Evans: le battaglie di Tom e Katie sono arrivate fino al Papa in Vaticano che ha di fatto sollevato il caso internazionale con continui appelli e appoggi al piccolo Alfie. Prima l’ospedale Bambin Gesù, poi il Gaslini di Genova, poi il governo italiano concedendo la cittadinanza, tutti si stanno adoperando per poter aiutare e dare un’ultima occasione di vita a quel bimbo che continuando a respirare sembra quasi gridare ai quattro venti la sua volontà di bene, realtà e vita. Intervistato da Tv2000 oggi il sacerdote italiano (don Giuseppe Brusco) che da tempo segue da vicino la famiglia Evans dopo i vari appelli pro-vita lanciati dai genitori Tom e Katie ha fatto sapere, «Quando è stato disintubato praticamente Alfie doveva morire. Avevano 6 ore di tempo nel sistema inglese per farlo morire. E lui non è morto. Per questo sono stati obbligati a ridargli l’alimentazione e l’acqua. Ora Alfie sta lì, sta bene ma è debole poiché non è stato abituato a respirare da solo per vari mesi perchè attaccato al respiratore artificiale. Si sta riallenando a respirare». Tutti lottano per Alfie, ma è soprattutto Alfie che lotta e fa affermare la realtà prima di ogni altra cosa: la speranza è che in ultima analisi i giudici inglesi se ne accorgano e possano concedere un tentativo per un bambino finora confinato nella struttura inglese senza possibilità di poter uscire.

