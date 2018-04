GEMELLINE SCOMPARSE A UDINE/ Ultime notizie, Tarcento: scomparse due bambine di 4 anni e mezzo

Gemelline scomparse a Udine, a Tarcento: scomparse due bambine di 4 anni e mezzo, si sono allontanate martedì intorno alle 19 assieme al cane di famiglia

25 aprile 2018 Fabio Belli

Forze dell'ordine alla ricerca delle gemelline scomparse a Udine

Grande ansia a Udine: due gemelline dell'età 4 anni e mezzo sono scomparse senza lasciare apparentemente traccia intorno alle ore 19 di martedì 24 aprile dalla loro abitazione nella cittadina di Tarcento, in provincia di Udine. Le ricerche sono immediatamente partite da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale, dei Vigili del Fuoco e anche da parte dei volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino. Secondo quanto si è appreso dalle prime notizie arrivate in maniera frammentaria, ma che stanno aiutando a formare un primo quadro investigativo, da una prima ricostruzione sembra che le bimbe si siano allontanate da casa insieme con il cane di famiglia, mentre all'interno della loro abitazione la madre stava preparando la cena.

LE PRIME IPOTESI SULLA SCOMPARSA

Al momento le forze dell'ordine non hanno avanzato ipotesi riguardo quanto accaduto alle gemelline friulane di quattro anni e mezzo scomparse. Non si sa se per allontanarsi col cane le due bimbe si siano perse, oppure se qualcuno sia intervenuto portandole con sé. Una preoccupazione che sta investendo non solo i genitori e la famiglia delle piccole, ma tutta la comunità della cittadina di Tarcento, in provincia di Udine. Le ricerche stanno diventando più difficoltose a causa dell'oscurità e i volontari e le forze dell'ordine al lavoro stanno cercando di battere le strade abitualmente percorse dal cane, per capire se da questi sentieri ci possa essere stata una caduta o da lì le piccole possano essersi smarrite.

© Riproduzione Riservata.