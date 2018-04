Macerata, morto professore condannato per abusi/ Sospetto suicidio con un mix di farmaci

Macerata, morto professore condannato per abusi: si sospetta il suicidio per mix di farmaci, doveva scontare tre anni per violenza sessuale nei confronti di sei suoi studenti.

25 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Macerata, morto professore condannato per abusi

Quando sono entrati in casa sua i Vigili del fuoco insieme ai Carabinieri l'hanno trovato privo di coscienza su una poltrona e mentre è stato trasportato in ambulanza in ospedale aveva confessato l'assunzione di alcuni farmaci. Il Professore Francesco Parillo ha perso la vita e si pensa che dietro al mix di farmaci, soprattutto oppiacei, ci sia un suicidio sul quale si sta indagando grazie alla collaborazione dei carabinieri di Camerino. Sono stati i suoi avvocati, Gianmarco Russo e Francesco Capponi, a chiamare le forze dell'ordine perché non riuscivano a contattarlo dal processo. Come riportato da TgCom24 il collega Massimo Zerani ha sottolineato: "E' stato un agnello sacrificale abbandonato alla ferocia dei lui da istituzioni, colleghi e anche amici. Questo è un classico esempio di bullismo che è arrivato alle estreme conseguenze. Abbiamo perso un uomo davvero di grande valore scientifico".

LA CONDANNA PER VIOLENZE SESSUALI

Il professore Francesco Parillo è morto. Docente di Anatomia alla facoltà di Veterniaria di Matelica era stato condannato il 23 aprile scorso dal Tribunale di Macerata a tre anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di sei suoi studenti che avevano parlato di ''carezze a luci rosse''. Tre di questi si erano costituiti come parte civile e in aula si era difeso, come racconta TgCom24, sottolineando: "Il motivo per cui mi accusano è la cattiveria che vive nelle persone. Sono un professore esigente ed evidentemente qualcuno non può vedermi. Non ho mai avuto contatti sessuali con gli studenti". In più il Tribunale lo aveva condannato a pagare una provvisionale di tremila euro a studente, assolvendolo però dal reato di concussione. Da ventiquattro ore non rispondeva al telefono dopo che c'era stato il processo con la relativa condanna a tre anni di reclusione.

