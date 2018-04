Madonna di Medjugorje, messaggio 25 aprile 2018/ “Uniti nella comunione con Mio Figlio”

Madonna di Medjugorje, oggi il messaggio del 25 aprile 2018 con l'apparizione a Marja Pavlovic: "uniti nella comunione con il Figlio Gesù", l'invito della Madre di Dio al cammino di fede

25 aprile 2018 Niccolò Magnani

Messaggio della Madonna di Medjugorje, l'apparizione a Mirjana (LaPresse)

In attesa del nuovo messaggio che in giornata verrà reso pubblico dalla veggente di Medjugorje Marja Pavlovic dopo l’apparizione della Madonna, è interessante andare e riscoprire le ultime parole toccanti e profonde concesse all’altra veggente Mirjana Dragicevic lo scorso 2 aprile: la Madre di Dio insiste come sempre nella preghiera e nell’intercessione del Figlio Unigenito, ma compie come sempre un “passo” in più. È nella comunione di cuore e ragione che ogni uomo, donna o bambino può riscoprire il rapporto originale e filiale con il Signore: in questo la Madonna insiste sempre nei suoi messaggi, non per “attirare su di sé” le preghiere ma per invitare ad un rinnovato rapporto con Gesù. «Cari figli, per mezzo del grande amore del Padre Celeste, sono con voi come vostra Madre e voi siete con me come miei figli, come apostoli del mio amore che senza sosta raduno attorno a me. Figli miei, voi siete quelli che, con la preghiera, dovete abbandonarvi in totalità a mio Figlio, affinché non siate più voi a vivere, ma mio Figlio in voi; in modo che tutti quelli che non lo conoscono, lo vedano in voi e desiderino conoscerlo. Pregate che vedano in voi umiltà decisa e bontà, disponibilità a servire gli altri; che vedano che voi vivete col cuore la vostra vocazione nel mondo, in comunione con mio Figlio. Che vedano in voi mitezza, tenerezza ed amore verso mio Figlio, come anche verso i vostri fratelli e sorelle». Nella seconda parte del messaggio, la Madre Vergine rivolge ai suoi figli amatissimi l’invito al camminare insieme nella strada scelta da Dio per la sua incarnazione: «dovete pregare molto e purificare i vostri cuori, in modo che siate voi i primi a camminare sulla via di mio Figlio; in modo che siate voi i giusti uniti dalla giustizia di mio Figlio. Figli miei, come miei apostoli dovete essere uniti nella comunione che scaturisce da mio Figlio, affinché i miei figli che non conoscono mio Figlio riconoscano una comunione d’amore e desiderino camminare sulla via della vita, sulla via dell’unità con mio Figlio. Vi ringrazio».

MADONNA DI MEDJUGORJE, MESSAGGIO DEL 25 APRILE: TESTIMONIANZA E SALVEZZA DEL MONDO

Il Santuario dedicato alla Madonna di Medjugorje ha voluto ieri mattina, vigilia dell’atteso nuovo messaggio, ricordare un particolare passaggio di un vecchio messaggio del 25 febbraio 1988 in cui la Madre di Dio si rivolge ai propri figli “invitandoli” al sacrificio per l’amore di Cristo. Non è un folle invito al martirio come si può evidenziare in altre religioni nel mondo, ma è una riflessione su chi sia realmente il centro e il nodo di tutto. Testimoniare per questo “centro”, morto in croce e risorto per la salvezza dell’uomo, è il vero significato dell’esistenza su questa Terra: «Testimoniate con la vostra vita e sacrificate le vostre vite per la salvezza del mondo. Io sono con voi e vi ringrazio. Poi nel cielo riceverete dal padre la ricompensa che vi ha promesso», raccontava la Madonna a Marja Pavlovic in quel lontano messaggio, così sempre attuale come tutti gli insegnamenti che la Madre di Gesù può donare agli uomini in questi ultimi 2mila anni di storia ed evoluzione umana.

© Riproduzione Riservata.