Modena, muore bambino di 4 anni/ Carpi, forse soffocato da un giocattolo: cause ancora da chiarire

Modena, muore bambino di 4 anni di Carpi, forse soffocato da un giocattolo: cause ancora da chiarire. E' accaduto nella notte, il povero piccolo era ricoverato in gravi condizioni

Morto un bimbo di 4 anni di Carpi - LaPresse

E’ morto un bambino di Carpi di appena 4 anni, e le cause della sua scomparsa sono ancora tutte da chiarire. Il bimbo era ricoverato presso la struttura ospedaliera Policlinico di Modena dallo scorso lunedì 23 aprile 2018: attorno alle ore 17:15 la madre si è recata disperata in auto al pronto soccorso, con il bambino che era già in stato di arresto cardiorespiratorio. Stando a quanto affermato dalla mamma, pare che il bimbo sia stato ritrovato riverso a terra, «In stato di incoscienza non testimoniata – riferisce l’ospedale, come riportato dall’edizione online de La Repubblica - la cui durata quindi non è stato possibile definire con precisione». Nella scorsa notte è stata accertata la morte celebrale, con il piccolo che non si è praticamente mai ripreso da quando giunto in ospedale.

UNA VICENDA TUTTA DA CHIARIRE

Tutto da chiarire quanto sia accaduto, e fra le prime ipotesi vi è quella che che il bambino sia soffocato ingerendo qualcosa, magari un giocattolo. Con grande probabilità verrà stabilita l’autopsia, anche perché sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Quando giunto al pronto soccorso sono iniziate immediatamente le manovre di rianimazione previste, quindi massaggio cardiaco esterno, farmaci endovenosi, intubazione orotracheale precoce, con attivazione immediata del rianimatore, del pediatra e del cardiologo. Subito dopo il bambino è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del policlinico, ma per lui non c’è stato più nulla da fare. «I medici e il personale infermieristico del Policlinico di Modena e dell'Ospedale di Carpi – si legge - molto scossi per l'accaduto, sono vicini al dolore della famiglia». La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, prelevati già nelle prime ore del giorno.

