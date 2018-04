Napoli, riciclaggio banconote false/ Arrestata una donna di 47 anni colta a fare shopping al Vomero

Napoli, riciclaggio banconote false: arrestata una donna di 47 anni colta a fare shopping al Vomero. Si chiama Silvana De Vita ed è agli arresti domiciliari e a disposizione dell'Ag.

25 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Napoli, riciclaggio banconote false

La situazione legata all'arresto di una donna 47enne per riciclaggio di denaro falso al Vomero ovviamente accende dei tiepidi allarmismi. C'è da capire infatti cosa accadrà nelle prossime ore, perché si sta cercando di capire chi c'è dietro questo traffico. Al momento la donna è stata messa agli arresti domiciliari con la messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali domande. Non è chiaro al momento di come la donna sia venuta in possesso di questa cifra in banconote false anche se al momento è in piedi un indagine che potrebbe durare ancora a lungo. Pare che oltre alla rosticceria e al negozio di abbigliamento la donna abbia provato a spendere anche una banconota da cento euro in un bar e che sia stato proprio questo a chiamare le forze dell'ordine, facendo fuggire la donna poi dopo ringracciata in via Solilema dentro un negozio di vestiti.

DONNA ARRESTATA AL VOMERO

Faceva acquisti al Vomero con una serie di banconote false una donna di 47 anni che è stata arrestata. A Napoli i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Vomero hanno così messo in manette Silvana De Vita, donna del rione Sanità che cercava di spendere soldi falsi nel quartiere in questione come riportato da CronachedellaCampania. Dopo essere stati avvisate le Forze dell'ordine hanno individuato la donna in via Solimena mentre cercava di pagare con i soldi falsi all'interno di un negozio di abbigliamento, aveva precedentemente speso altri soldi in una rosticceria. In tasca al momento della perquisizione aveva 4 banconote da 100 euro e altre da 50, 20, 10 e 5. Queste sono state sequestrate e su di esse sono in corso degli accertamenti dettagliati. Il proprietario della rosticceria sita in viale Colli Aminei si era presentato per denunciare di essere stato vittima di un episodio del genere per poi riconoscere la donna proprio all'interno della caserma.

