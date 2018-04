Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 25 aprile 2018: per il Capricorno momento di grandi decisioni

Oroscopo di Paolo Fox si oggi 25 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Capricorno è un anno di grandi decisioni e responsabilità. Saturno transita nel vostro segno, è questo vi dà forza

25 aprile 2018

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, MERCOLEDì 25 APRILE

Ecco le previsioni segno per segno per l'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 25 aprile 2018. Capricorno: è un anno di grandi decisioni e responsabilità per voi. Saturno transita nel vostro segno, è questo vi dà forza. E' un momento in cui dovete effettuare le scelte da soli senza la possibilità di delegare. Avete in questi giorni allontanato alcune persone e avete anche dovuto ammettere di aver posta una fiducia non motivata in alcune persone. Per il Sagittario in questi giorni si fa sentire un po’ di fatica. I progetti di vacanza per l'estate saranno un po’ turbati. I Gemelli in questo momento sono un segno molto attivo. In questo periodo c'è una certa elettricità nell'aria.

AMORE AL TOP PER...

Gemelli, state attenti a non considerare le persone dei santi. Sopratutto in amore vivete delle situazioni importanti e pensate troppo spesso di avere a che fare con la persona migliore del mondo. Rimanete con i piedi per terra. Attenzione a non crearvi delle aspettative che poi appariranno false. Amici dello Scorpione, nella giornata di oggi, mercoledì apparite molto forti. Avete ritrovato la voglia di combattere anche contro un problema passato. E' importante ritrovare comunque energia per poter combattere. Leone: mercoledì e giovedì sono due giornate in cui dovete stare attenti allo stress. Questi momenti possono aver limitato l'amore, quindi fate attenzione anche all'ambito sentimentale. Per recuperare bene dovete cercare di cancellare ciò che è avvenuto nell'ultimo mese.

LAVORO AL TOP PER...

Amici dell'Ariete, non state in ansia dato che anche se vi sono delle delle risposte parziali, presto ve ne saranno di migliori. La seconda parte dell'anno infatti vedrà delle buone novità. Per il Sagittario, Saturno ha messo a dura prova le tue finanze e quindi è normale che in questi giorni ti preoccupi un pò di riportare la tua situazione economica in una condizione differente. Bilancia: molti di voi non si sono espressi al meglio per determinate situazioni di lavoro. Chi di voi non ha potuto effettuare dei cambi si sente ora in una certa difficoltà. Non ti fasciare la testa prima del tempo. Rimanete sempre in una situazione positiva negli ultimi mesi anche se da marzo le cose non vanno bene come dovuto.

