Piacenza, bimbo di 5 anni muore schiacciato da trattore a Pontenure/ Ultime notizie: un parente alla guida

Pontenure, bimbo di 5 anni muore schiacciato da trattore: un parente alla guida, forse il padre. Tragedia in provincia di Piacenza, le ultime notizie: carabinieri indagano sulla dinamica

25 aprile 2018 Silvana Palazzo

Pontenure, bimbo muore schiacciato da trattore (LaPresse)

Un bambino di cinque anni è morto a Pontenure, in provincia di Piacenza, schiacciato da un trattore che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi: una eliambulanza e i vigili del fuoco che hanno estratto il piccolo dal mezzo finito sottosopra in un canale. Per il bambino purtroppo non c'è stato nulla da fare: si trovava a bordo del trattore con un parente alla guida, forse il padre, quando il mezzo si sarebbe ribaltato in località Cervellina dopo essere entrato con gli pneumatici in un canale. Questa manovra ha provocato il ribaltamento del trattore e quindi la morte del piccolo passeggero. Vani purtroppo i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. I carabinieri della Compagnia di Piacenza ora indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Stando a quanto riportato dall'Ansa, i parenti hanno provato a liberare il bambino, ma inutilmente. Lo hanno fatto i vigili del fuoco.

PIACENZA, BIMBO DI 5 ANNI MUORE SCHIACCIATO DA TRATTORE A PONTENURE

Tragedia nel piacentino oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Le esatte cause di quanto accaduto nelle vicinanze dell'abitato di Pontenure sono ancora al vaglio. Forse per una manovra o per un ostacolo sul terreno - la dinamica è in corso di accertamento - il trattore si è sbilanciato ribaltandosi in un canale ai lati della carreggiata. Subito è scattato l'allarme. Una delle ipotesi al vaglio è che il mezzo agricolo abbia preso un avvallamento che lo ha fatto sbilanciare e rovesciare sottosopra nel fossato a lato della strada, in mezzo alla vegetazione, dopo aver colpito un ponticello. Il piccolo è rimasto schiacciato dal parafango del trattore. I parenti hanno provato a liberarlo, ma hanno dovuto aspettare l'arrivo dell'autogru da Piacenza. Il bambino, come riportato da ilpiacenza.it, è stato estratto dopo che i pompieri hanno sollevato il trattore che era capovolto nel canale.

