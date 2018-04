Roma, stazione Metro A e B a Termini riaperta dopo un'ora/ Ultime notizie: allarme dopo puzza di bruciato

Roma, stazione Metro A e B a Termini riaperta dopo un'ora: allarme dopo puzza di bruciato. Ultime notizie: guasto elettrico possibile causa del problema. La situazione torna alla normalità

25 aprile 2018 Silvana Palazzo

Roma, stazione Metro A e B a Termini riaperta dopo un'ora (LaPresse)

Allarme a Roma: un forte odore di bruciato avvertito nettamente dai passeggeri nella stazione Termini della metro A e B ha portato alla chiusura delle fermate. Dalle 15.30 è stato vietato ai passeggeri di prendere i convogli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale della Sicurezza. Le fermate sono state chiuse, quindi è stato possibile solo il transito da parte dei treni provenienti dalle altre stazioni. I pompieri sono intervenuti con diverse squadre per capire da dove proveniva il forte odore di bruciato: hanno controllato anche i locali attigui alle banchine delle due linee. Non si registrano comunque feriti o intossicati. In attesa di sviluppi, le due stazioni sono rimaste chiuse al pubblico. Info Atac ha fatto sapere attraverso il proprio account Twitter: «Fermata Termini metro A e B chiusa, treni transitano senza fermare. Utilizzare vicine stazioni di Repubblica (metro A) e Castro Pretorio (metro B)».

ROMA, STAZIONE METRO A E B A TERMINI RIAPERTA DOPO UN'ORA

Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal Corriere della Sera, all'origine del forte odore di bruciato ci sarebbe stato un guasto elettrico. Anche nei commenti all'account Info Atac, i passeggeri in transito hanno lamentato il forte odore di bruciato. RomaToday parla anche di «una leggera nube di fumo» che avrebbe invaso parte dello scalo ferroviario. Atac per permettere le operazioni di verifica ha quindi chiuso la stazione e così i treni transitano senza fermarsi a Termini. «Un provvedimento necessario per proseguire la verifica tecnica», spiegano. Intanto dalle 16.30 la situazione sta tornando alla normalità. « METRO A e B: riaperta stazione Termini #roma», ha scritto Info Atac poco fa su Twitter.

