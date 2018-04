Siracusa, Incidente stradale/ Tre morti sulla Provinciale: grave una diciottenne incinta

Siracusa, Incidente stradale: tre morti sulla Provinciale. Purtroppo è grave anche una donna di diciotto anni incinta. L'autovettura sarebbe finita sotto il ponte di Monasteri.

25 aprile 2018

Siracusa, Incidente stradale

Nell'incidente di oggi nel Siracusano purtroppo hanno perso la vita tre giovani poco più di ventenni, precisamente due uomini e una donna quest'ultima deceduta poche ore dopo l'incidente. A bordo dell'autovettura terminata oltre il ponte di Monasteri c'era anche una diciottenne incinta che è ora ricoverata all'Ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni. La speranza è che i soccorsi abbiano regalato una speranza alla giovane donna e al suo bambino anche se al momento non è chiaro se ci siano possibilità per i due di salvezza. Tutti e quattro i ragazzi coinvolti nell'incidente erano di Floridia e non sappiamo ancora quali siano state precisamente le dinamiche dell'incidente. Sulle scarse notizie a disposizione sono intervenute le Forze dell'ordine che ora saranno pronte a ricostruire con precisione quello che è successo in questa tragedia.

UNA TRAGEDIA CON TRE MORTI E UNA 18ENNE INCINTA GRAVE

C'è stato purtroppo un brutto incidente stradale sulla Provinciale di Siracusa che ha portato a tre morti. Il tutto si è verificato in contrada Montasteri sulla strada che porta da Floridia a Siracusa all'altezza di Cassabile. L'autovettura in questione è terminata, secondo quanto riportato dal portale de La Repubblica, oltre il ponte di Monasteri precipitando. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle ipotesi e con diverse questioni ancora da accertare tramite le indagini degli inquirenti. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Siracusa e Palazzolo oltre ovviamente alla Polizia e ai soccorsi. La strada è stata ovviamente chiusa al traffico e questo ha creato diversi disagi dettati dal traffico che si è spinto fino alla tarda serata di oggi. Presto dovrebbero arrivare delle informazioni più dettagliate proprio in merito alle dinamiche che hanno portato all'incidente in questione.

