Supermercati aperti oggi 25 aprile 2018/ Milano e Roma: negozi e centri commerciali, tutte le info

Supermercato aperti oggi 25 aprile 2018: Roma e Milano, negozi e centri commerciali aperti durante la Festa della Liberazione. Tutte le info, i link e le ultime notizie

25 aprile 2018 Niccolò Magnani

La Festa della Liberazione 2018 darà la possibilità a tanti italiani di trascorrere una giornata di riflessione, soprattutto alla luce di cosa significa il 25 aprile per la storia del nostro Paese. Molti vorranno fare visita per esempio a musei e luoghi legati a questo momento particolare del nostro passato, mentre altri si dedicheranno al divertimento ed alle famiglie, oppure agli amici. Saranno molti i cittadini a spostarsi dalle province per raggiungere Milano, così come da tante altre città dello stivale, fra viaggi organizzati e scampagnate improvvisate. Chi farà una passeggiata lungo le strade della capitale della moda e chi concentrerà la sua giornata ad approfondimenti culturali e personali: qualsiasi sia la vostra scelta per la Festa della Liberazione 2018, di certo non mancherà l'occasione di pranzare e cenare, in compagnia oppure da soli. Ed è soprattutto in occasione di feste simili che è essenziale sapere quali supermercati, centri commerciali e punti vendita sono aperti il 25 aprile a Milano e provincia.

Un regalo per un amico a cui faremo in visita, oppure un acquisto improvviso per le emergenze o ancora scoprire all'ultimo momento che avremo una bocca in più da sfamare a pranzo. Per evitare situazioni di imbarazzo e per trattare al meglio i nostri ospiti: per fortuna in una giornata come questa non mancheranno gli esercizi commerciali aperti, pronti ad aprire le porte ai propri clienti. Il Supermercato Qui c'è - Unes di via Mazzali 5 sarà aperto dalle 8.00 alle 20.00, mentre il Carrefour Express Realdì di via Fiamma 31 sarà aperto dalle 8.00 alle 21.00. La Coop di via Arona 15 ha invece scelto un'apertura che va dalle 8.30 del mattino fino alle 21.00 di sera, mentre la Pam prolunga rispetto alla media cittadina. Il punto vendita di viale Olona 1 sarà aperto infatti dalle 8.00 alle 22.00 di sera. Orario ridotto per la Coin di piazzale Cantore 12, che aprirà le porte alle 10.00 e chiuderà i battenti alle 19.30. Tutti aperti (o quasi) i punti Esselunga nella città e in provincia, esattamente come per la Coop e i Carrefour express: molti hanno infatti deciso di tenere aperto il 25 aprile e invece fare inventario/chiusura l’1 maggio prossimo.

Questi sono solo alcuni esempi: puoi consultare qui l'elenco completo dei punti vendita di Milano e provincia aperti per la Festa della Liberazione 2018.

SUPERMERCATI APERTI OGGI 25 APRILE 2018: LA SITUAZIONE A ROMA

Il bel tempo è ormai arrivato e la Festa della Liberazione 2018 a Roma e provincia vedrà riversarsi nelle strade migliaia e migliaia di cittadini. Chi approfitterà della festa per fare qualche acquisto vantaggioso in previsione dell'estate e chi invece sceglierà di organizzare un piano dettagliato per tutta la famiglia, facendo visita ai luoghi storici della Capitale. Roma ha un fascino tutto suo durante tutto l'arco dell'anno ed è una delle mete più ambite dalla popolazione del nostro Paese, oltre che dei turisti. In occasione della festa ci sarà un vero e proprio esodo dalle province e località lontane verso il centro cittadino, ricco di negozi, locali, luoghi affascinanti da scoprire e molto altro ancora. Qualsiasi sia il motivo che il 25 aprile vi spingerà a Roma e provincia, dovrete di certo organizzare anche il pranzo e la cena. Non tutti preferiscono cercare un ristorante o una pizzeria ed anche per non perdere tempo preferiranno premunirsi del classico pranzo al sacco. Qualcosa tuttavia potrebbe rimanere a casa per una distrazione o dimenticanza ed è per questo che diventa essenziale sapere prima del tempo quali sono i centri commerciali, supermercati e punti vendita aperti a Roma e provincia nella Festa della Liberazione 2018. Vediamo di seguito qualche esempio: La Todis di via San Tommaso D'Aquino 114 sarà aperto dalle 8.00 alle 20.30; Ipercasch Cash and Carry di viale delle Gardenie 189 si concentrerà nella prima parte del giorno, aprendo i battenti alle 7.30 e chiudendo alle 16.00; il Centro commerciale Torresina seguirà gli orari previsti nei giorni feriali, aprendo dalle 9.00 fino alle 20.00; Todis di via Portuense 556 aprirà dalle 7.45 alle 21.00; Carrefour di via Niccodemi 99 rimarrà aperto invece dalle 7.00 alle 24.00.

Puoi trovare l'elenco completo qui per scoprire il punto vendita, centro commerciale o supermercato aperto a Roma e provincia.

