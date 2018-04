Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5/ Oggi nuova scossa in provincia di Macerata: il centro Italia trema

Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5, oggi nuova scossa in provincia di Macerata: il centro Italia trema ancora. Tanta paura per gli abitanti di quelle zone: nessun danno a cose

Muccia, località nelle Marche in provincia di Macerata

Trema ancora la nostra penisola, ed in particolare, il centro Italia. Nelle scorse ore si è infatti registrata una nuova scossa di terremoto, che ha provocato paura e attimi di terrore, ma fortunatamente, nessun ferito. Siamo precisamente a Muccia un piccolissimo comune di poco più di 900 abitanti situato nelle Marche, in provincia di Macerata. La scossa si è verificata alle ore 3:08 di questa notte, tra Muccia e Pieve Torina, ed ha fatto registrare una magnitudo del valore di 3.5. Secondo quanto rilevato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto un epicentro a 7 km di profondità. Come dicevamo, tanta paura fra la gente, una popolazione che ormai da anni convive con continue scosse, temendo sempre il peggio. Da giorni, in particolare, è in atto una sequenza sismica che giunge quasi sempre di notte, e che non fa dormire sonni tranquilli ai locali.

NESSUN DANNO A COSE E PERSONE

Fortunatamente il terremoto non ha provocato danni, visto che non si sono registrati disagi per le persone, e nemmeno per le cose. Svariate le testimonianze delle persone attraverso l’app di Emsc, il centro sismologico euro-mediterrano, che ha raccolto appunto le prove reali e concrete della popolazione: molti coloro che sono stati svegliati improvvisamente dal terremoto. Come dicevamo, questa zona dell’Italia continua a tremare, e già a inizio mese, durante lo scorso 10 aprile, in zona Pieve Torina si erano verificati diversi sfollati, per una scossa di magnitudo che aveva fatto registrare il valore di 4.6, attorno alle ore 5:11 del mattino.

