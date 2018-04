WhatsApp vietato a minori di 16 anni/ Le nuove regole nell'Ue: chi potrà accedere e chi dovrà farle rispettare

WhatsApp vietato a minori di 16 anni: le nuove regole del servizio di messaggistica che si adegua all'introduzione del Gdpr sulla privacy, tra falle e responsabilità.

25 aprile 2018 Emanuela Longo

Anche WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica istantanea, con un mese di anticipo si adegua al nuovo regolamento dell'Unione europea sulla privacy, il Gdpr e cambia le sue regole in merito a chi potrà accedere al servizio. I paletti riguardano in particolare l'età minima, fino ad oggi fissata a 13 anni ma che invece ora si innalza arrivando a 16. Nei 28 Paesi dell'Unione Europea, sarà questo il limite adottato da WhatsApp per tutelare la sicurezza e la privacy dei giovanissimi, principali fruitori dell'app. La notizia, ovviamente, non farà affatto felici i numerosi minorenni sotto i 16 anni ai quali si estende il divieto annunciato attraverso il sito web della società. La rivoluzione introdotta dall'applicazione di messaggistica fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del Gdpr e che prevede che 16 anni sia l'età in cui i minori possono acconsentire da soli al trattamento dei loro dati personali e quindi ad accedere al servizio. Occorre però evidenziare come il divieto di utilizzare Whatsapp ai minori di 16 anni sia valido solo per i Paesi dell'Unione Europea e non nel resto del mondo. Nonostante questo, lo stesso articolo 8 del Gdpr lascia libero ciascun Paese di decidere l'età limite purché non inferiore ai 13 anni. "Se il minore ha meno di 16 anni, trattamento dei dati sarà lecito solo se e nella misura in cui il consenso è dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore. Gli Stati membri possono prevedere per legge un'età inferiore a tali fini, a condizione che (...) non sia inferiore a 13 anni", si legge in merito.

DIVIETO WHATSAPP AGLI UNDER 16: I DUBBI

Il divieto di utilizzo di WhatsApp a ragazzi di età minore ai 16 anni resta comunque molto vago. Intanto non è chiaro se la società di proprietà di Facebook adotterà le sue nuove regole alle probabili differenze esistenti tra Paese e Paese o se invece deciderà di fissare un tetto unico dei 16 anni per ridurre così la complessità del rispetto delle nuove norme. Non è chiaro neppure in che modo ogni utenti, anche se di età inferiore a quella indicata, possa dimostrare di aver di fatto compiuto i 16 anni. E' possibile che sia richiesta una sorta di "autocertificazione" lasciando a ciascun utente (minorenne in questo caso) la responsabilità di dire il vero oppure potrebbe avvenire una sorta di dati incrociati con Facebook e Instagram. L'unica certezza, come spiega TgCom24, è che la piattaforma richiederà a tutti i propri utenti (circa un miliardo e mezzo in tutto il mondo) di accettare i suoi nuovi termini di servizio, anche se solo nell'ambito dell'Ue. Tuttavia, lo scenario più probabile resta quello secondo il quale anche i minori sotto i 16 anni non avranno alcun problema ad eludere il limite dell'età imposto, dichiarando quindi il falso. Attualmente infatti, l'incrocio dell'account con quello di Facebook per verificare l'età reale dell'utente è impedito da una pronuncia dell'Authority secondo la quale la condivisione delle informazioni sui clienti tra le due società andrebbe a violare la legge sulla protezione dei dati.

DI CHI SARANNO LE RESPONSABILITÀ?

Le nuove regole imposte da WhatsApp non possono che sollevare i dubbi anche sulla questione delle responsabilità. La società finora si è limitata a far sapere che la creazione di un account con informazioni false va a violare i termini al pari della registrazione di un account per conto di un minorenne di età inferiore ai 16 anni. Le responsabilità, dunque, con ogni probabilità andranno a ricadere sui genitori che dovranno impegnarsi a far rispettare l'applicazione del limite segnalando a WhatsApp l'uso improprio da parte del figlio minore e permettendo in tal modo la chiusura del suo account. Recentemente anche Facebook ha innalzato l'età minima per condividere le proprie informazioni sul social, passando dai 13 ai 15 anni in Europa con la richiesta di autorizzazione da parte di un genitore. Resta alta l'attesa in vista dell'entrata in vigore ufficiale del Gdpr che andrà a rappresentare la più grande riforma della privacy online dalla nascita di internet.

