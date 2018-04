Asia Argento vs Matteo Salvini/ Botta e risposta sui social. Anthony Bourdain difende l'attrice

Botta e risposta durissimo tra Matteo Salvini e Asia Argento sui social. L'attrice insulta il leader della Lega dopo un post sul caso di Pamela Mastropietro. Il politico risponde.

26 aprile 2018 - agg. 26 aprile 2018, 11.53 Elisa Porcelluzzi

Asia Argento (Instagram)

Mentre sui social si continua a commentare lo scontro tra Asia Argento e Matteo Salvini, sulle pagine di Vanity Fair Anthony Bourdain - compagno dell’attrice italiana - ha preso le difese di Asia, tra le prime ad accusare Harvey Weinstein. “Onestamente, l'Italia mi ha spezzato il cuore. Come tutti gli americani, ne avevo un'idea romantica. Le reazioni sono state imbarazzanti, la stampa italiana è stata l'unica al mondo a reagire in modo così maschilista e patriarcale alle rivendicazioni delle donne. Da voi si possono dire e scrivere cose che in qualsiasi altro Paese civile metterebbero fine a una carriera”, ha detto lo chef criticando il trattamento subito dalla sua compagna. E ha aggiunto: “Eravate il Paese delle meraviglie per l'architettura, l'arte, il cibo, poi ho imparato questa deprimente lezione su di voi. E non solo io: il mondo vi sta guardando e non state facendo una bella figura”. Infine il cuoco ha detto di essere molto orgoglioso di Asia: “Ha avuto un fegato incredibile. Se io fossi stato trattato dalla stampa americana come lei da quella italiana non mi sarei mai ripreso”.

Matteo Salvini vs Asia Argento: botta e risposta sui social

Ieri, nel giorno della Liberazione, Matteo Salvini ha pubblicato sui suoi profili social un articolo che riportava le intercettazioni dal carcere tra due dei nigeriani coinvolti nell'omicidio di Pamela Mastropietro. “Personcine per bene. Ecco da chi occorre liberare l'Italia oggi! #Liberazione”, sono le parole con cui il segretario della Lega ha commentato la vicenda. Il post del leader del Carroccio non è di certo passato inosservato e Asia Argento ha commentato con un eloquente “#salvinimmerda”, accompagnato dalle fotografie di due lapidi in memoria dei partigiani ignoti. Immediata la controreplica di Salvini che ha condiviso con i suoi follower l’insulto riservatogli dalla figlia di Dario Argento: “La delicatezza della “democratica” kompagna... Che sfigata è Asia Argento?”. Il botta e risposta tra Salvini e l’Argento ha fatto il giro dei social e ha raccolto tantissimi commenti da parte degli utenti.

Matteo Salvini vs Asia Argento: il web si divide

Sui social c’è chi ha difeso il leader della Lega e chi invece si è schierato dalla parte dell'attrice. “Si distingue sempre per finezza e signorilità! Da sempre basta guardarla e ascoltarla per rendersene conto”, “#asiaargento amica della #boldrini il rispetto non lo conosce, ancora ricordo la figura vergognosa che fece con Giorgia Meloni insultandola subito dopo che aveva partorito…” e “Ciao Salvini, inutile commentarla è una signora ""nessuno"" che vive di luce riflessa senza averne di propria. #Liberiamoci #rivoluzionedelbuonsenso”, hanno scritto alcuni utenti che sostengono il leader della Lega Matteo Salvini. “Continua il tuo giochino di aizzare la folla stupida. Tanto prima o poi ti si ritorcerà contro” e “Ha ragione lei. Sono anni che lentamente porti avanti quel tipo di razzismo soft, sempre al limite, molto subdolo, alzando sempre un po' di più l'asticella fino a far diventare l'odio razziale un valore”, hanno scritto altri internauti che invece sostengono la posizione dell’attrice Asia Argento.

La delicatezza della “democratica” kompagna... pic.twitter.com/u7pVFQRTCM — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 25 aprile 2018

