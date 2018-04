Bill Cosby condannato per violenza sessuale/ Il "papà buono" dei Robinson rischia 30 anni di carcere

Bill Cosby condannato per violenza sessuale aggravata, rischio 30 anni di carcere per l'ex "papà buono" dei Robinson per una vicenda del 2004 con Andrea Constand

Bill Cosby condannato per violenza sessuale aggravata: è finito nei guai il noto attore e comico statunitense. Nato a Filadelfia nel 1937, l’artista è noto al pubblico di tutto il mondo per la serie televisiva I Robinson, da lui prodotta e ideata: in essa Cosby interpreta il dottor Cliff Robinson, conosciuto come il “papà buono”, ruolo che gli ha permesso di diventare il personaggio televisivo più pagato negli Stati Uniti d’America tra gli anni ottanta e novanta. Ora però l’attore non se la passa bene, anzi: oggi il tribunale di Norristown, Pennsylvania, ha dichiarato Bill Cosby colpevole di violenza sessuale: il processo, ripartito da tra settimane dopo lo stallo di un anno, è relativo all’accusa all’attore di aver drogato con dei barbiturici e aver violentato Andrea Constand. La vicenda risale al 2004, con la donna oggi 44enne che era una dipendente della Temple University, di cui Cosby faceva parte del consiglio d’amministrazione.

BILL COSBY CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE

“La battaglia continua”, questo il commento dell’avvocato di Bill Cosby riportato da Repubblica: il comico ha sempre ribadito la sua innocenza ma fin qui il verdetto emesso dal tribunale gli dà torto. Cosby per il momento resta libero, su cauzione, in attesa della sentenza. La giuria, composta da sette uomini e da cinque donne, ha accolto la versione di Andrea Constand e si è espressa solamente dopo quattordici ore di camera di consiglio. Decisive ai fini del verdetto le deposizioni di cinque donne: tutte e cinque le donne, compresa l’ex modella Janice Dickinson, hanno rilasciato dichiarazioni simili; Bill Cosby le ha invitate a casa con la prospettiva di aiutarle a fare carriera, offrendo loro un cocktail condito da barbiturici, così da poterle molestare senza che si potessero ribellare. Non è il primo episodio, dunque, che riguarda da vicino Bill Cosby ma Andrea Constand è stata la prima ad ottenere il rinvio a giudizio: attesi aggiornamenti a stretto giro di posta, con l’attore che rischia fino a 30 anni di carcere.

