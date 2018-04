CALIFORNIA, SERIAL KILLER CATTURATO DOPO 40 ANNI/ Ex poliziotto accusato di 12 omicidi e 45 stupri

California, serial killer catturato dopo 40 anni: ex poliziotto accusato di 12 omicidi e 45 stupri, ora 72enne, incastrato dalle moderne tecniche della prova del DNA

26 aprile 2018 Fabio Belli

Killer scoperto dopo 40 anni con la prova del DNA

Un "cold case", come vengono chiamati in gergo, risolto dopo ben 40 anni: un serial killer ricercato in California dagli anni Settanta, un efferato criminale ritenuto responsabile di ben 12 omicidi, 45 stupri e circa 120 rapine e furti, nella zona da Sacramento alla Orange County negli Stati Uniti, per l'appunto nello Stato della California. Solo le avanzate, moderne tecniche che permettono di rilevare il DNA anche a distanza di decenni, hanno permesso alla polizia di arrivare all'oggi settantaduenne Joseph James DeAngelo, ex poliziotto che corrisponde al profilo di quello che per 40 anni è stato chiamato dalle forze dell'ordine che gli davano la caccia e dall'opinione pubblica e dai media: "Golden State Killer".

UN LIBRO PER LA SVOLTA

Risale al 18 giugno 1976 il primo caso in cui il "Golden State Killer" aveva colpito: non uccidendo in quel caso, ma violentando una donna di nome Jane che stava dormendo in casa con il figlioletto di tre anni. Entrando con un coltello da macellaio nell'abitazione della donna, DeAngelo inflisse la violenza sessuale sulla donna dopo aver legato e bendato madre e figlio. Da allora una lunga scia di violenza e sangue, seguita per decenni dall'investigatore della contea di Contra Costa, Paul Holes, che è arrivato a una svolta dopo aver letto il libro della giornalista Michelle McNamara "I'll Be Gone in the Dark", dedicato proprio al "Golden State Killer". Da lì si arrivò alla scoperta dei cambi di metodologia dell'assassino, poi incastrato dalla prova del DNA.

