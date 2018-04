Cecilia Strada lascia Emergency/ “Fine avventura, si svuotino gli ospedali”: ancora dissidi con il padre Gino?

Cecilia, la figlia di Gino Strada, lascia Emergency dopo le voci di "siluramento" del luglio scorso: "fine avventura, spero si svuotino gli ospedali nei prossimi anni". Ancora dissidi?

26 aprile 2018 Niccolò Magnani

Gino e Cecilia Strada, Emergency (LaPresse)

Dopo le voci nel luglio scorso che parlavano di “siluramento”, Cecilia Strada oggi prende una decisione netta e definitiva: con un post su Facebook la figlia del fondatore Gino Strada ha deciso di lasciare per sempre la ong, senza alcun ripensamento. «Ieri si è conclusa la mia lunga avventura con Emergency. Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti; è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo questa idea di medicina e diritti umani», scrive nelle prime righe del post apparso in questi giorni sui social di Cecilia Strada. Continuerà a lavorare nel mondo dei diritti umani ma non ha espresso informazioni particolari su dove e quando inizierà nuovi progetti: di certo però, lo farà lontano da Emergency. «È stata anche l’opportunità per conoscere tante persone straordinarie: grazie. A lei (la medicina, ndr) va il solito augurio, quello che ha orientato la mia bussola in tutti questi anni: che diventi inutile, bella mia; che tu possa finalmente vedere gli ospedali di guerra svuotarsi di feriti e riempirsi di rose. Io continuerò in ogni modo a darmi da fare per lo stesso obiettivo, comunque prosegua la mia strada: avanti tutta», conclude la figlia di Gino. Lascia senza rimpianti e senza soprattutto citare alcunché degli ultimi mesi “turbolenti” in casa Strada e casa Emergency: non vi sono parole di accusa o di rivalsa, anche se quanto avvenuto così di colpo resta alquanto sospetto.

ANCORA DISSIDI CON IL PADRE GINO STRADA?

Nel luglio scorso, dopo uno scoop dell’Espresso (mai smentito, tra l’altro) la famiglia Strada vede avvicinarsi la bufera interna alla ong: Cecilia sarebbe infatti stata “silurata” dal ruolo di presidente di Emergency (che ricopriva al 2009 dopo la morte della madre Teresa Sarti, ndr). Gino Strada bollò quegli articoli come «illazioni, calunnie e falsità gravi», riferendosi ai motivi che avrebbe allontanato la figlia dai metodi del “nuovo board” di Rossella Miccio (nuova presidente) e collaboratori più stretti dello stesso Gino Strada. Si andava dalla differenza di veduta sull’accettare o meno contributi dagli stati per le opere di assistenza medica sui campi di guerra (Cecilia è assolutamente in disaccordo), sulle collaborazioni tra governi e corporation private e addirittura sulla presenza di Renzi alla partito del cuore di Firenze del 2014, sponsorizzata da Emergency con Cecilia Strada su tutte le furie per la passerella che l’ex premier avrebbe potuto fare, in quanto presidente del consiglio di un Paese che ha militari in Afghanistan (per la cronaca, Renzi poi non ci andò, ndr). Insomma, tanti piccoli screzi che portarono al siluramento dal ruolo di presidente e, forse, all’inizio di una crisi interna che ha portato poi oggi Cecilia a prendere una strada diversa da quella svolta finora nella ong “di famiglia”. Non è detto che siano i presunti screzi ad aver portato la decisione della "eroina" pacifista e femminista: si attendono le prime reazioni pubbliche del padre Gino Strada per poterne "capire" di più..

