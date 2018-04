Duce preso a bastonate / Fantoccio antifascista a Macerata colpito, all'interno caramelle e dolci

Duce preso a bastonate, fantoccio antifascista a Macerata colpito: al suo interno caramelle e dolci. I bambini portati a colpire il fantoccio di Benito Mussolini in Piazza Battisti.

26 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Duce preso a bastonate

La questione legata al fantoccio del Duce preso a bastonate in piazza Battisti a Macerata ha alzato anche numerose polemiche e non solo tra i neofascisti. Sono stati in molti infatti quelli che hanno considerato sbagliato il messaggio di andare a colpire con violenza una ricostruzione del corpo umano con l'obiettivo di rompergli la testa con un bastone. L'ideale di libertà che testimonia la festa del 25 aprile infatti non dovrebbe essere rappresentata con la violenza anche se contro l'oppressione fascista. È per questo che anche gli antifascisti si sono divisi con diversi che hanno considerato questa scena totalmente inappropriata e da evitare. Vedremo se arriveranno segnali in questo senso dalle istituzioni che potrebbero decidere anche di parlarne nelle prossime ore.

LA FESTA DELLA LIBERAZIONE E QUEL FANTOCCIO ANTIFASCISTA

A Macerata hanno deciso di festeggiare il giorno della Liberazione, 25 aprile, in maniera un po' diversa dagli scorsi anni. Infatti è stato deciso di costruire un vero e proprio Duce di cartapesta, un Benito Mussolini appeso al contrario che potesse poi essere colpito con dei bastoni. Al suo interno c'erano delle caramelle e dei dolci che poi i bambini in piazza Battisti si sono suddivisi dopo aver colpito quel pupazzo con dei colpi di bastone come si fa per la classica pinata messicana. Al fianco di questo poi un ring dove si sono disputati degli incontri di boxe e kick boxing per tutto il giorno accompagnati da musica e da quella che è stata una vera e propria festa per omaggiare il giorno in cui l'Italia si liberava dal governo fascista e dall'occupazione nazista. Inoltre erano presenti le tavole ingrandite delle opere di Zerocalcare, noto per l'attacco ai neofascisti e per le opere dedicate alla Siria.

© Riproduzione Riservata.