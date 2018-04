Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 26 aprile: i numeri vincenti! Video (conc 50/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 26 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.50/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Lotto, Superenalotto e 10eLotto hanno già impacchettato i premi che verranno assegnati questa sera. I giocatori stanno già prendendo posto di fronte a televisori e siti internet per seguire l'estrazione in diretta, nella speranza che i numeri giocati si rivelino vincenti. Nell'ultimo appuntamento del Lotto è stata Brescia a primeggiare grazie alla vincita più alta, ottenuta con una cinquina, cinque quaterne, dieci terni e dieci ambi su Torino per il valore di oltre 53 mila euro. In seconda posizione troviamo la provincia di Milano, grazie ad Arese ed al terno secco indovinato da un fortunello che è riuscito a realizzare 22.500 euro in premio sulla ruota lombarda. A brevissima distanza troviamo sempre la provincia di Milano con Cormano, dove un appassionato ha totalizzato 21.600 euro grazie a Tutte le ruote. Quasi a parimerito anche le vincite del 10eLotto, dove al primo posto è finito un fortunello di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Il premio è stato di 50 mila euro netti grazie a 5 numeri indovinati e la modalità frequente. 9 numeri fortunati hanno premiato invece un giocatore di Bari con 20 mila euro, per un'estrazione associata al Lotto. Lo stesso premio è stato inoltre registrato in provincia di Savona, a Borghetto Santo Spirito, grazie a 9 numeri su 10 centrati e modalità frequente.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua ad aumentare il proprio budget: nel concorso di stasera in palio ci saranno 26,6 milioni di euro. L'ultima estrazione non è stata vincente dal punto di vista del montepremi, ma i giocatori hanno potuto vincere tutte le quote minori, a partire dai premi più alti. Un fortunello in particolare ha azzeccato infatti le sorti del 5+1 ed ha superato 530 mila euro in premio. Tre giocatori hanno invece ottenuto più di 57 mila euro grazie al 5, mentre sette appassionati hanno centrato il 4+ da oltre 47 mila euro. Anche il 3+ ha aumentato il proprio bottino rispetto ai concorsi precedenti, raggiungendo il valore di 3.687 euro. I vincitori sono stati 87, mentre sono stati 368 gli appassionati a realizzare i 477,57 euro previsti dal 4. I biglietti vincenti abbinati al 3 ed al premio da 36,87 euro sono stati 14.286, mentre 243.639 giocatori hanno indovinato il 2 da 6,70 euro. Ultimo in classifica il premio da 5 euro dello 0+, una delle vincite standard del gioco che questa volta ha premiato 29.899 giocatori. I vincitori dell'1+ sono stati invece 11.252 ed il premio è stato come sempre di 10 euro cadauno, mentre 100 euro a testa sono stati registrati dai 1.481 appassionati che hanno realizzato il 2+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto premierà tanti italiani che questa sera si riuniranno per partecipare alla nuova estrazione, nella speranza di centrare i premi più ricchi messi in palio dal gioco Sisal. Per questo molti si uniscono per giocare maxi sistemi dal calcolo matematico, mentre altri si affidano al mondo dei sogni e delle interpretazioni della smorfia napoletana per decidere quali numeri giocare. Le schedine sono già state compilate? In qualche caso trovare i numeri può rivelarsi un'impresa difficile, soprattutto per chi si è appassionato da poco al gioco. La nostra Rubrica vi propone per questo anche oggi una news da sfruttare e che abbiamo sottoposto al verdetto della smorfia: parliamo di grigliate e pranzi in compagnia. Una combinazione che con il bel tempo viene sfruttata da molte famiglie e gruppi di amici. Chi preferisce usare strutture già esistenti, chi conserva ancora in cantina il barbecue che usa da tanti anni. Un fabbro ucraino ha deciso invece di realizzare un proprio grill dalla forma particolare. La struttura è infatti una vera e propria opera d'arte, dato che ricalca le fattezze di un antico veliero. Unico e ingegnoso, il giovane fabbro ha sfruttato le proprie conoscenze senza l'aiuto di progetti, facendo leva solo sull'esperimento su campo. Cosa ci dice la smorfia? Abbiamo il veliero, 26, la struttura, 49, il barbecue, 28, la carne, 22, e il fabbro, 53. Come Numero Oro scegliamo invece l'arte, 17.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Siamo ad un passo dall'estrazione di questa sera del SuperEnalotto: il Jackpot troverà già il suo vincitore? Il montepremi è stato azzerato da poco, ma il desiderio di poter vincere il suo bottino è ancora il primo pensiero di tutti i giocatori. Schedine e numeri vincenti riveleranno l'esito solo fra poche ore, ma per ingannare l'attesa possiamo già pensare a quale sogno far diventare realtà grazie alla nostra vincita. Una volta scoperto di essere i fortunelli di questa sera potremmo perdere di vista l'obbiettivo, ma la nostra Rubrica si è già organizzata per aiutarvi a sfruttare al meglio il tempo a vostra disposizione. Abbiamo scelto per oggi fra le iniziative su Kickstarter un'idea che ci dimostra quanto la tecnologia possa sfruttare dispositivi dalle dimensioni ridotte. Negli anni abbiamo visto come smartphone e tanti altri componenti tech hanno assunto strutture di pochi cm, aumentando la loro potenza in termini di prestazioni. Xenxo S-Ring è il più piccolo dispositivo esistente in tutto il mondo ed è super efficiente, oltre che indossabile. La sua forma è infatti quella di un anello e può svolgere le funzioni di un disco dati per foto e files, riprodurre la musica preferita, effettuare telefonate e molto altro ancora. Il goal da raggiungere entro 30 giorni di tempo è di oltre 20 mila euro, ma una grossa fetta è già stata versata. I numeri vincenti verranno annunciati invece fra pochissimo: chi vincerà?

