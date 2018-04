Napolitano, il cardiochirurgo/ “Recupera meglio delle previsioni, ha fatto anche una piccola colazione”

Napolitano, parla il cardiochirurgo: “Recupera meglio delle previsioni, ha fatto anche una piccola colazione”. Le dichiarazioni del prof. Musumeci sulle condizioni fisiche dell’ex presidente

Il professore Musumeci aggiorna le condizioni fisiche di Napolitano

Arriva un nuovo bollettino medico circa le condizioni di salute del Presidente Emerito, Giorgio Napolitano, operato martedì notte al cuore, per un problema all’aorta. A parlare in conferenza stampa è ancora una volta il primario di cardiochirurgia dell’ospedale San Camillo in Roma, Musumeci, colui che ha eseguito l’intervento sul 92enne politico: «Ha trascorso una notte tranquilla – afferma - e questa mattina per la prima volta ha effettuato una piccola prima colazione». Musumeci si dice quasi sorpreso dal recupero di Napolitano: «Il recupero post operatorio del presidente sta procedendo al di là delle più ottimistiche previsioni».

“REAZIONE STRAORDINARIA”

«Le funzioni d'organo sono in via di normalizzazione – ha aggiunto - ha iniziato la fisioterapia con partecipazione attiva. In considerazione della complessità dell'intervento, sostituzione dell'aorta ascendente e della valvola aortica con reimpianto ossi delle arterie coronarie, e dell'età del paziente, il recupero è oltre le più ottimistiche previsioni». Questo sarà l’unico bollettino emesso in giornata, fanno sapere dal San Camillo, e non è da escludere che già nella giornata odierna il paziente possa lasciare la terapia intensiva, per essere trasferito in un altro reparto dell’ospedale, di modo che sia anche più agevole andarlo a trovare. «La sua reazione è assolutamente straordinaria, veramente – conclude il professor Musumeci - è perfettamente vigile, assolutamente presente ci ha ringraziato, ci ha voluto stringere la mano in segno di gratitudine».

© Riproduzione Riservata.