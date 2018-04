Omicidio a Vieste, ucciso 25enne a colpi d’arma da fuoco/ Antonio Fabbiano era legato al clan di Raduano

Omicidio nella notte a Vieste, in Puglia. Il 25enne Antonio Fabbiano è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco, e tutto fa pensare che si tratti di un regolamento di conti nell’ambito della guerra fra mafia. Come sottolineato dall’agenzia di stampa Ansa, pare che la vittima fosse infatti legata al clan di Marco Raduano. L’assassino è avvenuto attorno alle ore 23:00, in quel di via Tripoli, nella zona del porto, sotto l’abitazione dello stesso Fabbiano: fatali i colpi ricevuti all’addome. Sono stati chiamati i soccorsi, ma quando i medici sono giunti sotto l’abitazione sono apparse subito gravi le condizioni fisiche del ragazzo, trasportato d’urgenza presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è spirato poche ore dopo.

I CARABINIERI STANNO INDAGANDO

Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale di Foggia, ma come detto sopra, sembra proprio trattarsi di un agguato, nell’ambito di una sanguinosa faida fra i clan mafiosi, in lotta per il controllo del traffico della droga. Attualmente non sono state identificati i carnefici, e difficilmente gli inquirenti troveranno testimoni disposti a dire la loro in merito all’uccisione del classe 1993. Vieste è stato teatro di moltissime morti riguardanti appunto la lotta fra clan rivali, a cominciare dall’omicidio del boss locale Angelo Notarangelo, risalente al gennaio del 2015. Il 6 aprile scorso, invece, era stato assassinato Gianbattista Notarangelo, mentre il 21 marzo era riuscito a sfuggire ad un agguato Marco Raduano, ritenuto uno degli elementi di spicco della malavita viestana.

