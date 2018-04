Ostia, Roberto Spada in aula/ “La testata? Chiedo scusa a tutti i giornalisti, me ne vergogno”

Ostia, Roberto Spada in aula: “La testata? Chiedo scusa ai giornalisti, me ne vergogno”. Mea culpa da parte del mafioso romano, ascoltato nel processo che lo vede imputato

Roberto Spada e il famoso momento dell'aggressione al giornalista

Fa marcia indietro Roberto Spada. Da sei mesi rinchiuso presso il carcere di Tolmezzo, il detenuto ha fatto mea culpa per via di quanto accaduto lo scorso 7 novembre a Ostia, l’aggressione al giornalista della Rai, Daniele Piervincenzi, e del suo operatore Edoardo Anselmi. «Mi vergogno di quello che è successo – le parole del boss mafioso, o presunto tale, riportate dall'edizione online de Il Fatto Quotidiano - chiedo scusa a tutti i giornalisti, ma di quei momenti non ricordo più nulla, ho visto tutto nero». Spada è stato ascoltato nell’ambito del processo che lo vede imputato con l’accusa di violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso, assieme a Ruben Alvez del Puerto, suo “bodyguard”.

“ERAVAMO DIVENTATI QUASI AMICI”

«Non mi sono riconosciuto – ha ribadito Spada - non c’è giustificazione a quello che ho fatto, il giornalista avrebbe potuto dirmi di tutto ma io non avrei dovuto reagire in quel modo». L’imputato ricorda quindi il momento della chiacchierata con Piervincenzi, sottolineando che i due hanno parlato del più e del meno, «eravamo diventati quasi amici – racconta - si parlava e si scherzava, io gli dicevo che non ero interessato a rilasciare l’intervista». L’insistenza del giornalista, che dopo un’ora e mezza era ancora in attesa di un’intervista, ha però fatto irritare Spada: «Mi ero un po’ stancato di essere pacifico- chiosa - perché gli avevo detto più volte di uscire».

