Poggibonsi, truffata da ‘guaritore’ si dà fuoco in un parcheggio/ Morta 62enne: aveva ustioni su 95% del corpo

Poggibonsi, Siena: 62enne truffata da un "guaritore" straniero si dà fuoco e si suicida in un parcheggio del paesino toscano. Malata di depressione era stata circuita dal finto guru

26 aprile 2018 Niccolò Magnani

62enne si dà fuoco in piazza a Poggibonsi (LaPresse)

Non ce l’ha fatta la donna di 62 anni che questa mattina si è data fuoco a Poggibonsi (Siena): troppo gravi le ferite e le ustioni sul 95% del corpo per poter sopravvivere. È morta questo pomeriggio dopo il ricovero d’urgenza al reparto Grandi Ustionati di Pisa la povera signora che, sofferente da tempo di una grave forma di depressione, ha deciso di farla finita questa mattina in un modo purtroppo tremendo e dolorosissimo: è giunta in un parcheggio della Fortezza di Poggibonsi, si è cosparsa l’intero corpo con alcol etilico e poi con un accendino si è data improvvisamente fuoco, come riporta l’Adnkronos. I soccorsi sono stati immediati e il trasferimento al nosocomio pisano subitaneo: ma non è bastato visto che le ustioni sul corpo martoriato della 62enne le hanno di fatto fermato il cuore questo pomeriggio. Una fine orrenda che probabilmente, anzi quasi sicuramente, dipende dal recente passato della donna: pare infatti che, in una lettera inviata al comandante della stazione dei Carabinieri di Poggibonsi, la donna avesse spiegato il motivo di questo gesto per cui ora indaga a fondo l’Arma del Senese.

IN UNA LETTERA AVREBBE SPIEGATO LE RAGIONI DEL FOLLE GESTO

In quella lettera ritrovata nel suo appartamento, la 62enne racconta della sua incredibile storia che fornisce un contorno ancora più drammatico al gesto suicida avvenuto questa mattina. La donna era molto nota nel paesino toscano, in quanto era proprietaria della tabaccheria in centro ma negli ultimi anni si era incupita per la fine dolorosa di una storia d’amore; nel mentre dell’inizio della depressione, la donna si sarebbe anche rivolta ad un sedicente guaritore straniero che le avrebbe promesso una cura miracolosa per una persona da lei amata e gravemente malata. Come purtroppo era alquanto prevedibile, il guaritore la truffò portandole via denaro (diverse centinaia di migliaia di euro) e soprattutto “fiducia” nei rapporti con le persone: forse questo, misto ad una solitudine terribile, ha portato la commerciante a decidere per l’estremo e clamoroso gesto.

