RAGNO VIOLINO, MORSO UN VIGILE A TERNI/ I medici gli salvano la vita in extremis

Terni, vigile morso da ragno violino, salvo per miracolo: i medici riescono a sottrarre alla morte l'uomo, morso dalla potenzialmente pericolosissima specie

26 aprile 2018 Fabio Belli

Il reparto malattie infettive dell'ospedale Terni ha reso noto il caso di un uomo, un vigile del posto di 59 anni, che nel mese di gennaio si è salvato miracolosamente, grazie alle cure dell'ospedale umbro, dopo aver subito il morso di un ragno violino, specie rara e infida, perché il veleno si propaga progressivamente nell'organismo, e solo dopo alcuni giorni di malessere si ricorre all'ospedale, quando spesso è purtroppo troppo tardi. Fortunatamente non è stato questo il caso del 59enne, che pur si era presentato all'ospedale già in condizioni estremamente critiche, in condizione di shock per il morso ricevuto, con un braccio gonfio che presentava numerose vesciche e quasi in completa necrosi, e vari organi già compromessi o in sofferenza, come reni, fegato e cuore, a causa del veleno del ragno che si stava diffondendo da giorni nell'organismo.

MORSO NON SEMPRE LETALE

"Abbiamo ottenuto un risultato eccellente, considerando che, superato lo stato tossico e settico generale con cui era entrato, si è riusciti a recuperare la completa funzionalità di tutti gli organi oltre che del braccio colpito“ Questo è stato il commento alla vicenda della dottoressa Francisci del reparto malattie infettive dell'ospedale di Terni: non solo la vita del vigile morso dal ragno violino è stata salvata, ma tutte le funzionalità sono state recuperate al meglio nell'organismo. Il morso del ragno violino fortunatamente non dà sempre conseguenze così estreme: a volte può essere addirittura quasi asintomatico, ma in casi di elevata sensibilità al veleno può portare alla necrosi dei tessuti e alla compromissione degli organi interni.





