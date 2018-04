Progettava attentato a Napoli, terrorista del Gambia arrestato/ Ultime notizie: sospetti dopo l’asilo politico

Terrorismo, migrante del Gambia arrestato a Napoli, ultime notizie, progettava un attentato. E' stato fermato nelle scorse ore un africano richiedente asilo politico

26 aprile 2018 - agg. 26 aprile 2018, 11.41 Davide Giancristofaro Alberti

Arrestato gambese che progettata un attacco terroristico a Napoli

Un immigrato originario del Gambia è stato arrestato nelle scorse ore a Napoli, con l’accusa di terrorismo. Il personaggio in questione, secondo la procura, era pronto a dare vita ad un attentato proprio nella città partenopea. Si tratta dell’ennesimo colpo delle forze dell’ordine italiane, nella lotta al fondamentalismo islamico. Da inizio anno ad oggi, sono infatti svariati i casi di arresti, e fermi, di uomini affiliati all’Isis, e pronti ad attaccare, come appunto il gambese di cui sopra. Da Milano a Napoli, passando per Roma, Reggio Emilia, Viterbo, ma anche Torino, Matera e Latina, da nord a sud gli inquirenti hanno sventato sul nascere qualsiasi progetto di attacco nei confronti del nostro paese, o di altre nazioni dell’occidente. Un lavoro certosino quello di polizia, carabinieri e investigatori, ma attenzione a non credersi inattaccabili. La possibilità di un attentato è infatti molto alta nel Bel Paese, considerata la culla del cristianesimo vista la presenza dello Stato del Vaticano al suo interno. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ARRESTATO TERRORISTA GAMBESE

Nuovo importante colpo delle forze dell’ordine italiane, nella lotta al terrorismo di stampo islamico. Stando alle indiscrezioni riportate in queste ultime ore da svariati organi di informazione, a cominciare dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero,un uomo originario del Gambia, è stato arrestato con l’accusa di terrorismo. L’immigrato è stato fermato dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’indagine antiterroristica condotta congiuntamente dalla polizia dello stato e dall’arma dei carabinieri. Stando alle poche indiscrezioni circolanti in questa ultima ore, pare che gli inquirenti abbiano scoperto il progetto di un attentato, e insospettiti, hanno così deciso di fermare l’uomo.

LA RICHIESTA SOSPETTA DI ASILO POLITICO

Tra l’altro il gambese aveva chiesto asilo politico all’Italia, ma la pratica per la concessione dello stesso era ancora in fase di valutazione. Proprio la richiesta di asilo aveva fatto "alzare il sopracciglio" alle forze dell’ordine, che hanno così deciso di investigare, facendo venire alla luce un progetto terroristico. L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, avrebbe voluto attaccare proprio la città partenopea, ma fortunatamente grazie ad un’operazione congiunta fra Digos e Ros, tale idea malsana è stata sventata sul nascere. Ulteriori dettagli su questa vicenda saranno forniti fra circa un’ora, precisamente alle 11:30, quando è in programma una conferenza stampa del procuratore Melillo.

