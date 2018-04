ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Fico incontra M5s e Pd, riprendono le consultazioni (26 aprile)

Ultime notizie, 26 aprile: Oggi secondo giorno di consultazioni per Roberto Fico, nascerà il nuovo Governo? Champions League, colpaccio del Real Madrid in casa del Bayern Monaco

26 aprile 2018

Roberto Fico e Luigi Di Maio (Foto: Lapresse)

Il presidente della Camera ha reso noto che oggi darà corso al secondo giro di consultazioni tra PD e Movimento cinque stelle, relativamente al mandato esplorativo datogli dal presidente della Repubblica, tendente a un eventuale governo sull'asse PD e M5S. Da registrare ieri l'apertura del segretario reggente Martina, che ha dichiarato ai giornalisti come un pezzo del partito gli chiede di sondare la possibilità di far parte di un esecutivo guidato da Di Maio. Intanto tuona il centro destra, secondo i cui leader un eventuale collaborazione sarebbe un vero e proprio scippo della democrazia, almeno nei confronti di quella parte di italiani che hanno scelto il centrodestra come coalizione. Pesantissime in tale contesto le affermazioni di Silvio Berlusconi, che equipara Di Maio al primo Hitler.

Negato il trasferimento in Italia ad Alfie Evans

Per il piccolo Alfie Evans è stato negato il trasferimento in Italia, per provare a proseguire le cure relative alla sua gravissima malattia neurodegenerativa, da parte dell'Alta Corte della Gran Bretagna, che ha stabilito come non ci fossero elementi nuovi per contraddire la sentenza dei precedenti giudici, che avevano richiesto di staccare il piccolo dalle macchine che lo tenevano in vita. Nonostante questo, Alfie è rimasto vivo e ha continuato a respirare, il che ha portato il padre a chiedere di rivedere il caso e accettare l'offerta di cure dell'ospedale Bambin Gesù. Richiesta negata dall'Alta Corte, e Tom Evans ha minacciato di denunciare tre medici dell'ospedale inglese che si occupano del figlio per cospirazione finalizzata all'omicidio.

Operato d'urgenza Giorgio Napolitano

E' stato operato la notte scorsa notte il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. L'intervento si è reso necessario per un versamento di sangue nel pericardio. Immediata la conferenza stampa al termine dell'operazione, con il primario della divisione chirurgica del San Camillo di Roma, Francesco Musumeci, che parla di intervento tecnicamente riuscito. Napolitano che è rimasto vigile nelle fasi antecedenti all'intervento è adesso sotto osservazione, stante anche la sua età avanzata. In mattinata da registrare la visita che il presidente del consiglio Paolo Gentiloni ha operato nei confronti dei familiari del presidente emerito, il premier ci ha tenuto a fare gli auguri di pronta guarigione anche a nome dell'esecutivo da lui presieduto.

La festa della liberazione nazionale

E' stato celebrato ieri direttamente dal capo dello stato la festa del 25 aprile, una giornata che serve agli italiani a ricordare la liberazione dall'oppressore nazi fascista. Le celebrazioni si sono susseguite in tutto il bel paese, le più importanti quelle itineranti della prima carica dello stato, con Mattarella che ha prima hadeposto una corona d'alloro all'altare della patria, poi si è recato a Chieti e infine in Abruzzo. Molte invece le considerazioni politiche dei leader, tra le più importanti quelle di Gentiloni che in un tweet non ha mancato di mettere in relazione la liberazione del bel paese con l'operazione di Napolitano, inviando anche tramite il social gli auguri di pronta guarigione al presidente emerito.

Champions, Real Madrid corsaro col Bayern

E' andata in scena la seconda semifinale di andata di Champions League: gran colpo del Real Madrid all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco: la squadra di Zinedine Zidane si è imposta con il punteggio di 2-1, portandosi in pole position per la conquista dell'accesso in finale. Partita sfortunata per i bavaresi che hanno perso per infortunio Robben e Jerome Boateng già nel primo tempo, ma sono riusciti comunque a portarsi in vantaggio con Kimmich. Un gran gol di Marcelo e il raddoppio nella ripresa di Asensio hanno ribaltato la situazione, e ora al Bayern servirà un'impresa per evitare la terza eliminazione in quattro anni in semifinale nella competizione.

