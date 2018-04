Eurojackpot/ Estrazione n 17/2018: i numeri vincenti! (oggi, 27 aprile 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 17/2018: numeri vincenti del 27 aprile 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

27 aprile 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

Milioni di persone sono pronte a farsi coinvolgere nella nuova estrazione di Eurojackpot, il gioco con un unico montepremi in Europa. La sfida internazionale torna dunque oggi, venerdì 27 aprile. Ultima estrazione del mese, che può chiudersi con un grande colpo. Il “bottino” è di 42 milioni di euro, non mancano le ragioni per partecipare allora! Nel panorama dei giochi di lotteria si tratta di un gioco molto giovane, ma ci ha messo poco a conquistare anche il pubblico italiano, del resto la meccanica è semplice, mentre le categorie di vincita sono numerose e i livelli di premi raggiungibili sono elevati. Stasera dunque riparte la sfida dell'Italia contro il resto d'Europa. Una sfida che piace e dà la possibilità di scoprire meglio i propri “avversari”. Con una bella vincita ad Eurojackpot potreste fare un bel weekend in uno dei tanti Paesi - sono ben 18 - che partecipano a questa sfida internazionale.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Varsavia o Bratislava? Le mete che potete scegliere vincendo ad Eurojackpot sono molteplici: insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. Così come è imbarazzante il livello raggiunto dal montepremi. Un Jackpot milionario incredibile, ma importanti sono anche gli altri premi. La settimana scorsa, ad esempio, ci sono state tre persone che hanno realizzato il 5+1, e ognuna di loro ha vinto poco più di 526 mila euro. Non è andata male neppure ai sette che hanno realizzato il 5+0, che ha portato ad ognuno di loro quasi 80 mila euro. Un vincitore in Italia invece per il 4+2: quasi 4 mila euro per lui e gli altri 47 vincitori del resto d'Europa. Una bella vincita, ma si può fare senza dubbio meglio. E se il prossimo milionario fossi proprio tu? Prima di spostare la nostra attenzione sull'estrazione di oggi, ricordiamo cosa è successo la scorsa settimana, quando la combinazione fortunata estratta è stata: 3-10-21-25-34, Euronumeri 7-10. E allora buona fortuna con Eurojackpot!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

