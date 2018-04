Giuseppe Nardini è morto/ Il re della grappa italiana ‘svuotata’ da Napoleone durante l’invasione

Giuseppe Nardini, discendente della famiglia che inventò il superalcolico italiano più famoso al mondo, è morto all'età di 91 anni, era in azienda da oltre 60 anni

27 aprile 2018 Paolo Vites

La grappa Nardini

Dici Nardini e sai già cosa vuoi: la miglior grappa al mondo, che poi significa italiana, in quanto, nonostante recenti tentativi di imitazione stranieri, la grappa si fa solo qui da noi. Giuseppe Nardini, 91 anni, era uno dei discendenti di quella dinastia che cominciò a produrre il super alcolico già nel lontano 1779, ovviamente nella città che ne prese il nome, la capitale della bevanda, Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Al momento si pensa che Giuseppe Nardini sia stato colpito da un ictus un paio di settimane fa da cui non si sarebbe più ripreso, ma motivazioni ufficiali per la sua morte non sono state rese note. Accanto a lui le figlia Cristina e Francesca, e la moglie Marisa. Adesso Cristina sarà la prima donna ad avere un ruolo attivo nell'azienda che era già guidata da quattro cugini. L'azienda porta ancora il nome dell'antenato che la fondò a fine Settecento a Bassano lungo le rive del Brenta (diventata poi Bassano del Grappa), Bortolo Nardini Spa).

LA GRAPPA "SVUOTATA" DA NAPOLEONE

Un liquore forte, dall'alta gradazione alcolica, ottenuto con le vinacce, robusto che venne subito adottato dai montanari veneti e poi di tutta Italia, per la forza che sapeva mettere nel sangue di quelle persone che dovevano combattere con il freddo, diventando durante la Prima guerra mondiale la bevanda ufficiale degli alpini. Bepi Nardini, come era chiamato, era entrato in azienda negli anni 50 e aveva ricoperto anche incarichi esterni all'azienda di famiglia, come presidente della Banca Popolare di Vicenza, degli Industriali bassanesi, vicepresidente di Confindustria Vicenza. Era poi diventato presidente dell'Associazione locali storici d'Italia. Inizialmente prodotta con distillazione a fuoco diretto, a metà dell'800 venne introdotta la distillazione a vapore che si usa ancora oggi. Per dire quanto questa bevanda nei secoli fosse diventata simbolo di italianità, Napoleone Bonaparte durante l'invasione dell'Italia fece svuotare le grandi giare di rame che contenevano la grappa. Soprattutto grazie a Giuseppe Nardini l'azienda ha diversificato le sue produzioni, invetando diverse qualità aromatiche e anche alla liquirizia. La grappa Nardini è esportata in tutto il mondo.

