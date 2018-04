Milano, notte di terrore: 21enne accoltellata e rapinata/ Rumeno morto dopo colpo al volto, bengalese ucciso

Notte di terrore a Milano: due morti e un'aggressione

Una notte di terrore quella appena passata a Milano. Nelle ultime ore si sono infatti registrate due uccisioni e un’aggressione. Partiamo da quest’ultima, visto che la vittima è una ragazza italiana, una studentessa di appena 21 anni. Come sottolineato dai colleghi di TgCom24, la giovane donna stava rientrando nella propria abitazione meneghina, in via Franchino Gaffurio, quando è stata accoltellata da due extracomunitari che l’hanno aggredita e poi tentato di rapinare. La studentessa è stata trasportata in condizioni critiche presso Città Studi, ma fortunatamente il suo quadro clinico è migliorato, ed ora non sarebbe più in pericolo di vita. Come detto in apertura, si sono verificati anche due assassini. Il primo, è quello di un uomo rumeno di 43 anni con precedenti.

UCCISO UN 23ENNE BENGALESE

Stando alle ricostruzioni pare che lo stesso sia stato aggredito fuori da un bar in zona civico 179, attorno alle ore 21:00 di ieri sera. Colpito al volto da uno straniero, che poi si è dato alla macchia, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffale, ma è morto attorno all’una e trenta di notte per via di una grave emorragia cerebrale. Stessa sorte è toccata ad un ragazzo bengalese di 23 anni, ucciso durante una rapina in via Settembrini 47, sempre a Milano. Poco dopo le ore due di notte il giovane è stato accoltellato, e trasportato d’urgenza al Niguarda è morto ancor prima di arrivare in ospedale. Per ora non si hanno molti indizi su questo assassinio, e le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di individuare il responsabile.

