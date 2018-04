Pavia, Salvini impiccato a testa in giù/ Adesivi choc in città: ‘appesi’ anche Trump, Erdogan e Netanyahu

Pavia, adesivi choc con Salvini, Trump, Netanyahu e Erdogan impiccati a testa in giù. Attacco anti-fascista, la Lega insorge: “basta con la sinistra violenta e intimidatoria"

27 aprile 2018 Niccolò Magnani

Adesivi choc a Pavia, Salvini e Trump impiccati (Foto: Twitter Matteo Salvini)

«Make fascists swing again»: appesi a testa in già, come impiccati in serie, troviamo Donald Trump, Matteo Salvini, Recep Tayyip Erdogan e Benjamin Netanyahu. Un “bel” adesivo che si trova in più vie della città di Pavia ha animato le ultime ore già “calde” nel nostro Paese per l’indegna messinscena vista a Macerata il giorno del 25 aprile con un centro sociale antifascista che ha pensato bene di organizzare una “pignatta” con il fantoccio di Mussolini, in una sorta di rievocazione di Piazzale Loreto davvero di dubbio gusto. Ecco dunque un nuovo “capitolo” della nostrana imbecillità con il segretario della Lega che viene accomunato ai presidenti di Usa, Turchia e Israele e annoverato nel “club dei neo-fascisti” mondiali, “invitati” dal misterioso aiutare ad essere appesi a testa in giù evocando probabilmente anche qui il Duce fascista. La Digos ovviamente indaga assieme alle autorità comunali di Pavia, con il primo intervento di dura condanna (e denuncia alla Polizia) che arriva dal segretario provinciale della Lega, Jacopo Vignati: «Come segretario provinciale della Lega ho voluto denunciare alle autorità competenti questi adesivi intimidatori. Purtroppo la festa del 25 aprile al posto di essere la festa di tutti ancora una volta a Pavia città è diventata la festa di quei pochi comunisti che non si rassegnano al fatto che la democrazia li sta condannando alla nullità e quindi compiono gesti vigliacchi e intimidatori. Andremo prontamente a rimuoverli perchè Pavia è viva e bella e non deve venire deturpata da quattro idioti».

ADESIVI CHOC ANCHE CON TRUMP E ERDOGAN

In serata ieri Matteo Salvini in persona su Twitter condanna l’intimidazione di questi adesivi comparsi da giorni sui muri e i pali della città lombarda: «Idioti e vigliacchi, non ci fate paura. Io vado avanti! #primagliitaliani». Ricordiamo che Pavia è la stessa città che prima delle elezioni Politiche del 4 marzo aveva visto delle “ronde” con apposti adesivi su diverse case della città con la scritta «Qui ci abita un’antifascista»; su entrambi i casi la polizia e la Digos provano a capirne di più per eventuali collegamenti e “risposte” di una provocazione con l’altra. Secondo il capogruppo al Senato della Lega, Gianmarco Centinaio, «la Sinistra a Pavia appoggiata dai gruppi antagonisti crea lo scontro sociale con adesivi e commemorazioni pubbliche fuori luogo. È ora di dire basta e di isolare questa gente che incita all’odio e alla violenza», conclude il capogruppo. La Lega ora si attende una risposta e un gesto di solidarietà dal sindaco Massimo Depaoli che, come ricorda Vigneti, «era in piazza Italia quando l’oratore ufficiale del 25 aprile ha sostenuto che i problemi dell’Italia si chiamano Salvini e Fontana».

