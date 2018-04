Piemonte, allarme intossicazione da tonno/ Colpiti due coniugi: cos'è la sindrome sgombroide

Piemonte, allarme intossicazione da tonno arrivato dalla Spagna: due coniugi intossicati da istamina, dalla sindrome sgombroide, ecco cos'è e come si cura

Piemonte, allarme intossicazione da tonno (Wikipedia)

Piemonte, allarme intossicazione da tonno: dopo la paura in Spagna, l’intossicazione alimentare da istamina preoccupa in Italia. Nell’aprile del 2017 in Spagna sono stati registrati almeno centinaio di casi da intossicazione alimentare legato al consumo di tonno fresco con alti livelli di istamina. Ore di paura a Torino, con due coniugi che si sono dovuti recare in ospedale per i dolori accusati dopo aver consumato il pesce fresco, proveniente dalla Spagna, acquistato in una pescheria cittadina. Come riporta La Stampa, tutto è finito bene per la coppia, trattata con cortisone e antistaminici. Il laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico di Torino ha condotto le analisi, che hanno rilevato la positività alla sindrome sgombroide in diversi pasti: sia nei residui del pasto, che nella pescheria che all’ingrosso, sono stati trovati alti livelli di istamina nel pesce. L’enigma, sottolinea il quotidiano, è legato all’interruzione della catena del freddo e in questi minuti l’Asl sta redigendo la notizia di reato da inviare alla magistratura per le indagini.

SINDROME SGOMBROIDE: COS'E' E COME SI CURA

La sindrome sgombroide è una intossicazione risultata dall’ingestione di pesce alterato, soprattutto sgombri e tonno: si manifesta in particolare con una sintomatologia simile a quella di una allergia, dovuta agli alti livelli di istamina. Nella maggior parte dei casi non viene rilevata, in quanto simile a una allergia alimentare, e deriva dal non appropriato trattamento del pesce durante le fasi di immagazzinamento e di lavorazione. Si producono infatti quantità importanti di istamina, sostanza tossiche, per l’innesco di processi di gradazione. I sintomi più comuni, che compaiono entro 30 minuti dall'intossicazione, sono arrossamento della pelle, cefalea pulsante, bruciore orale, crampi addominali, nausea, diarrea, palpitazioni, senso di malessere e raramente ipertermia o perdita della vista. Come si cura? Innanzitutto con la prevenzione, con il consumo di pesce che ha mantenuto in modo corretto contro la catena del freddo dal momento della pesca fino al consumatore finale. Ma non solo: la terapia prevede supporti vitali alla respirazione con l’infusione di liquidi. I farmaci di elezioni per questa patologia sono gli antistaminici.

© Riproduzione Riservata.