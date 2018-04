Sicilia, Finanziaria: approvato bilancio interno Ars/ Ultime notizie: disabili e precari protestano

Sicilia, Finanziaria: approvato bilancio interno Ars. Disabili e precari presenti davanti Palazzo dei Normanni per protestare pacificamente chiedendo maggiori garanzie.

27 aprile 2018 Emanuela Longo

Sicilia, Finanziaria: approvato bilancio interno Ars (Wikipedia)

Questa mattina è ripartita la grande maratona finanziaria in Sicilia in riferimento all'esame della manovra economica da approvare entro il prossimo 30 aprile. Come spiega Repubblica.it nell'edizione di Palermo, questa mattina c'è stata una seduta-lampo per l'approvazione del bilancio interno dell'Ars, aperta dal presidente Gianfranco Micccichè. Tuttavia non sono emerse particolari novità rispetto alla bozza che era stata presentata alla fine dello scorso anno. Il costo del Parlamento regionale a carico del bilancio della Regione per il 2018 resta dunque di 149 milioni di euro, ovvero il 4% in meno rispetto al 2017. Al termine della breve seduta ha preso il via la votazione sulla Finanziaria. Il secondo punto all'ordine del giorno, spiega Quotidiano di Sicilia, ha riguardato la modifica del regolamento interno per l'allargamento del Consiglio di presidenza, ma la discussione è stata rinviata ad un secondo momento. In tarda mattinata si è provveduto all'approvazione del bilancio regionale, il cui voto finale arriverà al termine dell'esame della manovra. In contemporanea alla seduta per il via libera alla legge di stabilità, in piazza a Palermo, davanti Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana, si è svolta la manifestazione da parte di una delegazione formata da persone diversamente abili e da loro familiari.

PROTESTA IN ATTO: DISABILI E PRECARI

E' stata una manifestazione pacifica quella messa in atto da un centinaio di disabili accompagnati da assistenti e familiari e che ha protestato contro i tagli contenuti nella Finanziaria regionale. Durante il sit-in promosso da associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari, da forze sociali e sindacali, sono state chieste maggiori garanzie dei diritti delle persone con disabilità in Sicilia, ancora non assicurati “pur in presenza di buone norme”. Nel dettaglio, come si legge nel "Manifesto sulla disabilità in Sicilia", i disabili chiedono risorse economiche per arricchire in Finanziaria il fondo specifico relativamente alle proprie esigenze. Tra le altre richieste c’è anche l’istituzione del sistema informativo per la disabilità, e la nascita di un dipartimento unico per l’integrazione socio-sanitaria da istituire alla Presidenza della Regione siciliana. Occorre infatti sottolineare come in Sicilia manchi una attenta verifica sul reale numero delle persone con disabilità, così come una valida rete di servizi integrati sociosanitari, e la continuità degli assegni di cura a tutte le forme di assistenza, diretta e indiretta. Oltre ai disabili sono scesi in piazza per protestare anche i precari Asu che chiedono la stabilizzazione.

