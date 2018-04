Tragedia sulla strada 268 del Vesuvio: muore motociclista/ Ennesimo incidente sulla statale killer

Tragedia sulla strada 268 del Vesuvio: muore motociclista. Ennesimo incidente sulla statale killer che va da Cercola fino ad Angri. In corso gli accertamenti per stabilire quanto successo

Un motociclista ha perso la vita sulla Strada Statale del Vesuvio

Tragedia sulla strada statale 268 del Vesuvio, superstrada che attraversa la zona est della città di Napoli, iniziante a Cercola e terminante ad Angri, dopo aver attraverso tutta l’area vesuviana. Un motociclista ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto al km 1.800, per cause ancora da accertare. Le forze dell’ordine stanno infatti cercando di ricostruire l’accaduto, e sarebbero attualmente al lavoro. La cosa certa è che un uomo ha perso la propria vita su quella che viene anche definita la statale killer, visti i moltissimi incidenti, a volte mortali, che si verificano su questo tratto di strada. L’incidente è avvenuto in località Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, e la carreggiata in direzione Cercola è stata chiusa al traffico.

TRE MORTI NEL 2013

I soccorsi e i manutentori delle strade dell'Anas, hanno potuto ripulire la carreggiata dei detriti, e portare via la salma del motociclista. La notizia dell’incidente è stata data da Anas, che ha precisato che sono ancora in corso gli accertamenti su quanto avvenuto. Attualmente la strada è ancora a viabilità alternata, segnalata con appositi cartelli. La speranza è che quel tratto di statale possa riaprire il prima possibile, per evitare il congestionarsi del traffico. Come dicevamo, la strada statale 268 è spesso e volentieri teatro di incidenti, come ad esempio quanto avvenuto a inizio mese di aprile, fortunatamente senza gravi conseguenze. Nel febbraio del 2013, invece, tre persone persero la vita, e due rimasero ferite a seguito di un grave scontro.

