Venezia, installati i tornelli per deviare i turisti il 1° maggio/ Primi filtri già al parcheggio Tronchetto

Venezia, tornelli per deviare i turisti nel Ponte del Primo Maggio in caso di gente eccessiva: ecco come funzionano e come i cittadini veneziani possono accedere.

27 aprile 2018 - agg. 27 aprile 2018, 22.17 Emanuela Longo

Venezia, tornelli per deviare i turisti (Wikipedia)

Installati i tornelli a Venezia. L’amministrazione comunale ha deciso di blindare la perla veneta, limitando così l’accesso dei turisti ed evitando il sovraffollamento con tutto ciò che ne consegue. Diverse le zone della laguna veneta in cui sono stati posizionati i tornelli, a cominciare dalla terraferma. Come sottolineato dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero, i primi filtri saranno infatti presenti in zona dei due grandi parcheggi di piazzale Roma e al Tronchetto: quando entrambi saranno pieni, il ponte della Liberà verrà temporaneamente chiuso, filtrando l’accesso dei turisti verso il centro. L’ordinanza entrerà in vigore a partire da sabato prossimo e durerà presumibilmente fino al primo maggio, anche se non è da escludere possa protrarsi per tutta la prossima settimana, se il carico di turisti dovesse essere eccessivo. Per quanto riguarda i varchi accessibili o meno, sono previsti degli aggiornamenti in tempo reale sui vari canali social di Venezia, e sui siti web. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

TORNANO I TORNELLI A VENEZIA

In vista del Primo Maggio, anche Venezia, come molte città d'arte italiane, sarà presa d'assalto dai turisti e per tale ragione, da oggi, nella città lagunare sono stati installati i primi tornelli di metallo che verranno impiegati per regolare i flussi di gente. Lo riferisce Corriere del Veneto riportando anche i primi commenti degli stessi veneziani che non si aspettavano di certo di finire "come a Belfast". Quelli che sono stati installati a Venezia e che saranno attivi già dal weekend in arrivo non saranno delle semplici transenne ma veri e propri tornelli come quelli che tipicamente si trovano negli stadi o ai cancelli di ingresso di un parco divertimenti. Saranno questi a blindare l'accesso di Lista di Spagna e del ponte della Costituzione. Per il momento è previsto il loro impiego solo fino al prossimo primo Maggio e saranno attivi per l'intero ponte, ma non si esclude che possano essere tenuti anche per il futuro.

COME FUNZIONANO

I primi provvedimenti in vista delle giornate già definita da "bollino nero" e che caratterizzeranno il lungo ponte del Primo Maggio sono iniziati dalla città di Venezia. Ai cittadini però, l'iniziativa adottata per regolare il grande flusso di turisti atteso nelle prossime ore sembra piacere ben poco dal momento che conferisce alla città lagunare l'aspetto di una città militarizzata. Quando, quindi la gente diventa eccessiva, scattano i tornelli che ne vietano l'accesso. Ma come funzionano per i veneziani? Quando i tornelli sono chiusi, per poter accedere i cittadini dovranno presentare la "Carta Venezia", utilizzata in città per i vaporetti e più in generale per la mobilità pubblica. Gli operai hanno completato le operazioni di attivazione nella giornata odierna, sotto lo sguardo curioso e in parte sconcertato dei veneziani. Il sistema metallico installato è alto poco più di un metro ed è caratterizzato da due varchi che saranno chiusi al bisogno vietando l'ingresso alle calle ai turisti.

