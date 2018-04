Alfie Evans è morto, l’annuncio dei genitori del piccolo su Facebook/ “Gli sono spuntate le ali"

L'annuncio su Facebook della morte di Alfie Evans

E’ morto Alfie Evans. Non ce l’ha fatta il piccolo bimbo britannico affetto da una marattia neurodegenerativa, e nella notte, ha esalato l’ultimo respiro. Ad annunciarlo è stato il padre, Thomas Evans, che ha condiviso il triste comunicato attraverso la sua pagina Facebook: «Il nostro piccolo combattente – si legge - ha spiegato le ali stanotte alle 2.30. Il nostro cuore è spezzato. Ti amiamo piccolo nostro». Un post che è diventato in brevissimo tempo virale, e che sta registrano migliaia di like e di condivisioni. Eppure Alfie ha provato a lottare, come quando gli avevano staccato il respiratore, lo scorso 23 aprile alle ore 22:17, e lui aveva continuato lo stesso a respirare in autonomia, lottando come un guerriero. L’Italia si era offerta per curarlo, 24 ore su 24, dandogli anche la cittadinanza per agevolare il trasferimento, ma la Corte d’Appello britannica ha respinto la decisione, e alla fine Alfie è morto.

HANNO VINTO SOLO GIUDICI E MEDICI

Alfiè è scomparso a Liverpool, nell’ospedale Alder Hey dove era ricoverato da tempo, e i genitori non sono quindi neanche riusciti a riportarlo a casa, come avrebbero voluto. Una vicenda che ha fatto scalpore quella del bimbo di appena 23 mesi, che sarebbe stata dovuta gestire meglio da medici e giudici intervenuti. I dottori hanno sostenuto che per Alfie non vi era più nulla da fare, quando invece i genitori erano convinti che delle cure specifiche lo avrebbero potuto salvare. Una volta staccato dalle macchine, il bimbo inglese aveva continuato a respirare, quindi il nuovo collegamento ai respiratori, e il tentativo di portarlo in Italia, bocciato però dal Regno Unito, per una motivazione non ancora chiara. Alla fine hanno vinto i giudici e i medici, ma hanno perso tutti gli altri, soprattutto Alfie…

