FOSSANO/ Assalto ai bus di Trenitalia dopo il treno deragliato sulla Torino-Savona

Fossano, assalto ai bus di Trenitalia dopo il deragliamento del treno sulla linea Torino-Savona. Non sono mancati disagi per via dei pochi posti disponibili

28 aprile 2018 Bruno Zampetti

A Fossano ci sono grandi disagi dopo il treno che è deragliato ieri, poco dopo le 13:00, nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo, sulla linea Torino-Savona. I bus sostituitivi messi a disposizione da Trenitalia, infatti, si sono rivelati insufficienti a contenere tutti i passeggeri che già questa mattina si trovavano in stazione. L’edizione torinese di Repubblica online riporta le parole dell’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco, che punta il dito contro Trenitalia: “Stamattina alla stazione di Fossano centinaia di persone accalcate alla ricerca di un posto sul bus. La matematica dice che se un treno carica 600 persone queste non possono stare su 4 bus da 60 posti”. Balocco ha anche spiegato di aver segnalato ieri le possibili criticità ed è già al lavoro per cercare di reperire dei pullman ovunque siano disponibili per cercare di trasportare tutti i viaggiatori.

FOSSANO, AL LAVORO PER RIPRISTINO DELLA LINEA

Sul sito di Trenitalia si legge che nella giornata di oggi, “la mobilità dei clienti Trenitalia fra Fossano e Mondovì (linea Torino-San Giuseppe di Cairo), dove la circolazione è interrotta per gli interventi tecnici sui binari, sarà assicurata da servizi sostitutivi con autobus”. Inoltre, “la mobilità con il Ponente Ligure e le principali località turistiche è assicurata anche dai collegamenti alternativi Trenitalia lungo le linee Torino-Genova e Genova-Ventimiglia. La cadenza delle partenze dei bus è di una ogni ora. Ma è chiaro, come ha evidenziato Balocco, che la capienza di un treno è piuttosto ampia e va quindi coperta con un adeguato numero di pullman. Resta da capire se i disagi saranno limitati alla sola giornata di oggi. Il treno deragliato è infatti stato tolto dai binari e gli operai stanno lavorando al ripristino della linea elettrica e del materiale rotabile.

