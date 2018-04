Francesca Boni, ritrovata stilista scomparsa il 10 aprile/ Ultime notizie: era a casa di un amico a Venezia

Francesca Boni, ritrovata stilista scomparsa il 10 aprile: era a casa di un amico a Venezia. Le ultime notizie: la famiglia ha dato l'annuncio del ritrovamento su Facebook

28 aprile 2018 Silvana Palazzo

Francesca Boni, ritrovata stilista scomparsa il 10 aprile

Aveva fatto perdere le sue tracce per 17 giorni, ieri è stata rintracciata a casa di un amico a Venezia. Francesca Boni, 44 anni, era scomparsa il 10 aprile: la famiglia, originaria di Verona, non riuscendo più a contattarla, ne aveva denunciato subito la scomparsa ai carabinieri della compagnia della città lagunare, dove da qualche tempo abitava. I militari hanno attivato le ricerche, condotte ininterrottamente per giorni, e sono riusciti a rintracciarla ieri sera. Boni si trovava a casa di un amico, ma al momento - come riportato da Il Messaggero - non sono chiari i motivi del suo allontanamento e del silenzio con la famiglia. La donna è stata trovata in buone condizioni di salute, ma è apparsa un po' scossa. I carabinieri l'hanno individuata grazie agli accertamenti incrociati con le notizie giunte da conoscenti della 44enne e da amici degli amici. La notizia della sparizione è diventata di dominio pubblico solo giovedì, quando la sorella Anna ha deciso di lanciare un appello su Facebook.

FRANCESCA BONI, RITROVATA STILISTA SCOMPARSA IL 10 APRILE

La sparizione della stilista Francesca Boni aveva mobilitato le persone. «Non abbiamo notizie di mia sorella Francesca, dal giorno martedì 10 aprile 2018 .Chiedo, a nome mio e della mia famiglia, di diramare la foto e di aiutarne la ricerca. Autorizziamo la condivisione sui social», l'appello della sorella. Giovedì la 44enne aveva detto ai genitori che andava a Venezia a vedere la mostra Venice Secrets a Palazzo Zaguri. Come riportato da La Nuova Venezia, l'ultimo segnale del cellulare è stato localizzato a Sant'Elena, poi più nulla. Sono stati dunque giorni di angoscia per la famiglia, che ora non vuole rilasciare alcun commento. Nelle scorse ore è stato pubblicato solo un post che annunciava il ritrovamento. «Io e la mia famiglia comunichiamo che due ore fa è stata ritrovata Francesca Boni in discrete condizioni. Desideriamo ringraziare con il cuore, tutti coloro che ci hanno aiutato e trepidato con noi. Adesso dovrà seguire necessariamente, un periodo di tranquillità e serenità. Grazie davvero».

© Riproduzione Riservata.