Il padre di Bolzano scappato con due figli è in Tunisia: carabinieri e Interpol cercano Jamel Methenni. E' arrivato nella giornata odierna ed ha già parlato con la moglie

Rosa Mezzina, madre dei due figli rapiti dal marito

E’ arrivato in Tunisia il padre scappato da Bolzano domenica scorsa, assieme ai suoi due figli. Come si temeva, i tre hanno raggiunto il paese d’origine di Jamel Mathenni, con la madre, Rosa Mezzina, che è invece rimasta in Trentino Alto Adige. A darne notizia poco fa sono i colleghi di TgCom24.it, che raccontano di come l’uomo tunisino abbia già avvisato la moglie circa l’arrivo in Tunisia, che ha parlato anche con i due figli, Yassine e Yasmine di 4 e 2 anni. Stanno tutti bene e il marito ha inviato delle fotografie dei due fratellini alla compagna. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Bolzano, insieme alla direzione centrale della polizia criminale di Roma Interpol, mentre la madre è in contatto costante con il Ministero degli Esteri, per capire come agire in questa situazione.

LO SCORSO 22 APRILE LA FUGA

La fuga è avvenuta precisamente lo scorso 22 aprile quando la madre, tornando a casa dopo il lavoro, ha trovato l’abitazione deserta, priva di alcuni vestiti e di una valigia. Subito è scattato l’allarme nella mente della donna, che ha avvisato le forze dell’ordine. Del caso se ne era occupata anche la trasmissione televisiva Chi l’ha visto di Rai Tre, ma ora sembrerebbe essere “risolto”. Resta il dilemma su come il padre sia riuscito a portare i propri figli in Tunisia, visto che gli stessi bambini sono partiti privi dei documenti, rimasti a Bolzano. Molto probabilmente è entrato illegalmente tramite qualche aggancio, o magari, li ha nascosti da qualche parte. Purtroppo sono diversi i casi di questo tipo, in cui padri di origini quasi sempre magrebine, o comunque arabe, scappano nel paese d’origine assieme ai figli, rapendoli alla moglie.

