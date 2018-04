Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto del 28 aprile: i numeri vincenti! Video (conc 51/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 28 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.51/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Estrazione di Superenalotto, Lotto e 10eLotto in arrivo, con numeri vincenti e premi (si spera) generosi. Gli appassionati della Sisal di certo non vorranno perdersi l'appuntamento di questa sera: chi ha già preso un posto in prima fila? I premi di oggi potrebbero comportare vincite significative, grazie ad una modalità di gioco sempre più semplice rispetto al passato. La statistica dell'ultimo appuntamento conferma quanto sia facile conquistare i primi posti nella classifica delle vincite: il Lotto ha visto primeggiare Genova grazie ad un fortunello che ha centrato 67.500 euro sulla ruota cittadina. Un terno e tre ambi per il vincitore più fortunato del concorso. Nuoro si è posizionata invece sul secondo gradino del podio, grazie a più di 14 mila euro, mentre Cigliano, nel Vicentino, ha conquistato il terzo posto. In questo caso il premio è stato di 14 mila euro. Il 10eLotto ha visto svettare invece la provincia di Palermo, grazie a Castellana Sicula. Un 9 con opzione Oro è stato centrato tre volte, con 50 mila euro totali in premio, due dei quali realizzati a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, e a Mercato San Severino. 30 mila euro infine a Nuoro, con Oro e 8 numeri centrati.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Continua a diventare sempre più ricco il Jackpot: il concorso del SuperEnalotto di questa sera vedrà il montepremi raggiungere 27,7 milioni di euro. La sestina non è ancora stata centrata, ma non è detta l'ultima parola. Senza nulla togliere alle quote minori, che nell'ultimo appuntamento hanno regalato tanta fortuna a migliaia di appassionati. Primi fra tutti i tre giocatori che con il 5 hanno superato i 52 mila euro, mentre oltre 42 mila euro sono stati realizzati da altri tre giocatori grazie al 4+. I tagliandi vincenti associati al 3+ sono stati 63, con un premio di 3.272 euro, mentre 382 biglietti fortunati hanno regalato la vincita di 421,89 euro ai rispettivi possessori. 32,72 euro il premio messo in palio dal 3 e conquistato da 14.747 appassionati, mentre 241.302 giocatori sono riusciti a realizzare i 6,19 euro del 2. La quota più piccola dell'estrazione rimane ancora una volta quella dello 0+, con un premio di cinque euro tondi che ha premiato 16.825 vincitori. 10 euro a testa per i 6.591 appassionati che hanno indovinato l'1+, mentre i 100 euro del 2+ sono stati conquistati da 920 vincitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ha già preparato i premi da regalare nell'estrazione di questa sera, mentre i giocatori si stanno già preparando per partecipare al concorso. Gli appassionati che conoscono il gioco della Sisal da più tempo, hanno già compilato e registrato le loro schedine da giorni. C'è chi infatti attende il giorno successivo all'estrazione per ideare i nuovi numeri per il concorso successivo. Altri invece si trovano ancora in alto mare: i numeri possono creare dei dubbi, soprattutto quando ce ne sono tanti fra i preferiti. La nostra Rubrica in questo caso è pronta a togliervi dai guai: ecco cosa ci ha svelato la smorfia napoletana in base alla news di oggi. Uno dei problemi maggiori per le imbarcazioni è riuscire a contrastare la forza del mare in piena burrasca. Spesso le barche si rovesciano in condizioni simili ed è per questo che un'azienda irlandese ha deciso di realizzare un prototipo in grado di mantenere l'equilibrio anche nel mezzo delle acque più agitate. La capacità è di 10 persine e può raggiungere i 100 km l'ora, mentre il suo equilibrio è dovuto ad un mix di tre fattori: baricentro basso, tenuta stagna e cabina galleggiante. I numeri della smorfia: abbiamo la barca, 13, il remo, 55, l'acqua, 18, l'oceano, 90, e l'equilibrio, 52. Come Numero Oro abbiamo scelto invece la cabina, 39.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot sono già in prima linea: il concorso di questa sera decreterà nuovi giocatori, scelti fra tutti gli appassionati che parteciperanno al gioco Sisal. I numeri vincenti sono già stati scelti per ogni schedina, ma molti saranno ancora incerti su cosa fare dopo aver scoperto di aver vinto il montepremi. Il dubbio di perdere tempo e opportunità è alto, tanto che i giocatori dall'occhio più lungo hanno già pensato anche a questo step. Anche la nostra Rubrica si è organizzata per voi prima del tempo ed è pronta a proporvi un'iniziativa di KickStarter con cui potrete affrontare la prima spesa in assoluto. Parliamo di Tennibot, il primo robot al mondo che raccoglie le palline sul campo e fa risparmiare tempo ed energia ai giocatori, sia atleti che amatoriali. Durante l'allenamento personale si usano di certo grandi quantità di palline da tennis ed il problema è poi raccoglierle tutte. Tennibot fa il lavoro al posto nostro, aggirandosi attraverso il campo per raccogliere tutto nel suo carrello portatile. 41 giorni di tempo prima che l'asta venga chiusa ed un goal già raggiunto e raddoppiato.

