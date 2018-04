Nino Benvenuti, malore e ricovero in codice rosso all'ospedale/ Ultime notizie, come sta? Esami d'urgenza

Nino Benvenuti, malore e ricovero in codice rosso: accertamenti d'urgenza per l'ex pugile. Come sta? Le ultime notizie sulle condizioni di salute dell'ex campione del mondo

28 aprile 2018 Silvana Palazzo

Nino Benvenuti, malore e ricovero in codice rosso (Foto: LaPresse)

Tanta paura per Nino Benvenuti, ex campione del mondo di pugilato. È stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata dopo aver accusato un forte malore. Lo riferisce l'Ansa, spiegando che è stato sottoposto d'urgenza ai primi accertamenti. Spavento e tensione questo pomeriggio, ma i medici dopo il ricovero sembrano escludere il peggio, comunque si riservano sulla prognosi definitiva. L'agenzia di stampa aggiunge che i medici hanno stabilito che Benvenuti deve assolutamente riposare, quindi gli consigliano di rinunciare a impegni e attività varie per un periodo che al momento resta imprecisato. Proprio due giorni fa Nino Benvenuti ha festeggiato 80 anni. In vista di questo importante traguardo aveva dichiarato scherzando che avrebbe corso i 100 metri, confessando che l'atletica è sempre stata una sua grande passione. «Se non avessi fatto il pugile avrei voluto essere un mezzofondista o magari un atleta del pentathlon moderno», aveva rivelato nei giorni scorsi alla Gazzetta dello Sport.

NINO BENVENUTI, COME STA? L'INTERVISTA PER GLI 80 ANNI

Nino Benvenuti un paio di giorni fa ha tagliato un altro traguardo: gli 80 anni. In quell'occasione aveva raccontato per quale motivo si è dato alla boxe: «Per mio padre. Ci aveva provato pure lui sul ring, la sua passione e l'educazione che mi ha dato sono state decisive. Per questo posso dire: sono nato pugilatore». Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport ha spiegato anche perché sostiene che un campione si vede non solo dai titoli, ma anche dagli incontri con altri uomini. «Da tutti ho avuto qualcosa di importante. Ognuno ha lasciato dentro di me un'impronta». Ma Benvenuti ha spiegato anche che «cattiveria non è la parola giusta per la boxe, il grande pugile non ha bisogno di essere cattivo». Ora però Benvenuti non segue più il pugilato: «No. Non ci sono più i campioni. Oggi vanno i calciatori, nessun giovane ha la voglia di riscatto che avevamo noi, a nessuno verrebbe in mente di farsi spaccare il naso».

