Pesaro, bullismo verso il prof: “Bruciamolo!”/ E’ successo all’istituto Benelli, scuola di geni e scalmanati

Pesaro, bullismo verso il prof: “Bruciamolo!”. E’ successo all’istituto Benelli, scuola di geni e di scalmanati, dove si vincono dei premi nazionali, ma si fa anche incetta di sospesi

Un altro caso di bullismo, ancora una volta verso un professore. Siamo a Pesaro, nella Marche, presso la scuola professionale Benelli. Qui, qualche tempo fa, si è verificato un grave fatto ai danni di un prof. Un docente quarant’enne è stato aggredito da due studenti di quarta, maggiorenni e già ripetenti. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, un alunno si è avvicinato con fare minaccioso al prof, con in mano un accendino acceso, mentre l’altro lo ha spintonato. Ovviamente tutta la classe ha ripreso con lo smartphone quanto stava accadendo, incitando i due ad “aggredire” il proprio docente. La preside dell’istituto, Annamaria Marinai, è venuta a conoscenza del fatto poco tempo dopo, visto che il professore bullizzato ha deciso di tacere, non denunciando l’accaduto.

DUE BOCCIATI, INTERA CLASSE SOSPESA

Una volta scoperto il fattaccio su WhatsApp, i due maggiorenni sono stati sospesi fino alla fine dell’anno scolastico, con conseguente ripetizione della quarta classe, mentre un altro alunno particolarmente esagitato, che incitava più degli altri, è stato sospeso fino al 19 maggio, di modo che possa salvare l’anno. Sospesa anche l’intera classe ma con obbligo di frequenza. L’istituto Benelli è una scuola particolare, dove da una parte si creano cose geniali, e si vincono premi nazionali per la mobilità elettrica e per vari brevetti, mentre dall’altra, vi sono una serie di studenti esagitati, e sono quasi sempre una cinquantina quelli sospesi. La preside, ad esempio, ha svelato che durante una recente gita sono stati direttamente bocciati due alunni di quinta, coinvolti in una rissa, e che hanno adescato in malo modo delle ragazze.

