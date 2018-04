Pisa, punta pistola giocattolo al professore: “Alza le mani e abbassa la testa”/ 17enne indagato e sospeso

17enne punta la pistola alla tempia del proprio prof

Proseguono i casi di bullismo ai danni dei professori. Dopo il tentativo di “dare fuoco” ad un docente, in una scuola di Pesaro, ora ci giunge la notizia di uno studente che ha puntato una pistola giocattolo alla tempia del proprio professore. Come riportato da La Repubblica, l’alunno in questione ha 17 anni, e frequenta un istituto superiore del pisano, in Toscana. Il ragazzo ha puntato l’arma alla tempia del proprio docente, intimandogli di alzare le mani e di abbassare la testa, urlandogli contro. Il problema è che lo stesso alunno avrebbe avvisato solo dopo il docente che l’arma era finta e che stava ovviamente scherzando. Purtroppo per lui, però, lo scherzo non ha affatto divertito gli inquirenti, che hanno deciso di indagare sul 17enne, per violenza privata continuata, minacce e ingiuria.

INSULTATO UN ALTRO PROF

Inoltre, lo stesso alunno è stato sospeso, e con grande probabilità dovrà rifare l’anno. A scatenare l’ironia becera del minorenne, il fatto che il professore avrebbe richiamato energicamente all’ordine lo stesso. L’episodio si sarebbe verificato a gennaio di quest’anno, e nell’occasione il professore scosso avrebbe chiesto aiuto ad una collega, che si sarebbe quindi recata subito dal preside. Peccato però che lo stesso 17enne abbia tentato di impedirglielo, riempiendola di insulti e mettendosi davanti alla porta dell’ufficio del dirigente scolastico. Sui fatti sta procedendo la procura presso il tribunale dei minori di Firenze, e non è da escludere che per lo studente possa arrivare la richiesta di rinvio a giudizio.

