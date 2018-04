Roma, Autostrada A1: 12 chilometri di coda per incidente/ Bollettino traffico: Tir si ribalta su un fianco

Tir ribaltato sull'A1 - Foto: pagina Facebook Figli dell'Asfalto

Si sono verificati 12 chilometri di coda e forti rallentamenti, questa mattina sull’Autostrada A1. All’altezza della capitale, fra la Diramazione Roma sud e Valmontone, in direzione Napoli, un tir si è ribaltato sulla prima corsia, perdendo il proprio carico, finito poi sulla carreggiata L’incidente dell’autoarticolato ha obbligato le forze dell’ordine a chiudere due delle tre corsie di marcia previste, con conseguente congestionamento del traffico sulla corsia di accelerazione. Una mattinata di inferno quindi per i molti in viaggio sulla Roma-Napoli, pronto ad iniziare il ponte del primo maggio. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 6:30 di questa mattina, precisamente al chilometro 585, e le cause che hanno provocato il ribaltamento del mezzo pesante sono ancora in corso di accertamento.

NESSUN FERITO

Stando alle indiscrezioni riportate dai principali organi di informazione, l’autista del tir non dovrebbe aver riportato condizioni fisiche, se non qualche lieve trauma e tanto spavento. Difficile capire cos’abbia provocato il ribaltamento dell’autoarticolato, forse una manovra azzardata, o magari, un colpo di sonno che ha fatto sbandare il mezzo, causa quest'ultima molto probabile visto anche l'orario in cui si è verificato l'incidente. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza, una volante della polizia, e gli uomini addetti alla pulizia delle strade. Il mezzo è stato rimosso attorno alle ore 10:00, ma le code erano ormai divenute chilometriche. Ripercussioni anche sulla via Casilina, anche perché molti automobilisti sono usciti al casello di San Cesareo.

