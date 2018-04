Roma, figlia di due papà registrata all'anagrafe/ Raggi come Appendino a Torino: "È una svolta"

Roma, figlia di due papà registrata all'anagrafe: anche il comune guidato da Virginia Raggi segue la linea tracciata da Chiara Appendino a Torino. Svolta per le famiglie arcobaleno.

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Il comune di Roma ha effettuato una "trascrizione completa e spontanea, cioè senza l’intervento di un giudice", registrando all'anagrafe una bimba nata a novembre in Canada, riconoscendone i due papà, "tali grazie alla gestazione per altri". Una decisione importantissima, quella dell'amministrazione guidata da Virginia Raggi, che segue in linea temporale quella di Chiara Appendino, sindaca di Torino come lei appartenente al M5s, che pochi giorni fa aveva trascritto all'ufficio Stato civile dell'anagrafe gli atti di nascita dei bambini figli di tre coppie omogenitoriali (genitori dello stesso sesso, ndr). Ma è stato l'avvocato Alexander Schuster, lo stesso che ha seguito il caso romano, a sottolineare che "il passo avanti di Roma, così come quello del Comune di Gabicce Mare reso noto ieri (27 aprile), sono tutte decisioni maturate indipendentemente dall’importante svolta torinese di questi giorni".

"SVOLTA PER LE FAMIGLIE ARCOBALENO"

L'avvocato Schuster, che ha seguito il caso della bambina registrata all'anagrafe di Roma come figlia di due papà, come riportato da TgCom24, ha ricostruito così la vicenda:"In questi giorni lo studio legale Schuster ha portato a termine la pratica di trascrizione integrale di un atto di nascita canadese di una bambina che indicava due padri sin dalla nascita. Dopo alcuni mesi di confronto con gli uffici comunali e grazie alla sensibilità di tecnici dello stato civile che hanno ponderato tutti gli argomenti pro e contro, senza intervento di alcun giudice, l'esito è stato la piena trascrizione ed efficacia in Italia dell'atto di nascita canadese, realizzata il 6 aprile e conclusasi nei giorni scorsi con gli ultimi adempimenti anagrafici". La sensazione, dopo i casi di Torino e di Gabicce Mare, che la risoluzione presa dal comune di Roma possa fare da apripista per molte altre coppie omosessuali in Italia ma è, a detta di Schuster, una novità importante soprattutto per Roma, "comune già condannato per il rifiuto opposto al riconoscimento della sentenza francese di adottiva da parte della co-madre (ordinanza 21 giugno 2017), è un momento importante per l'autorevolezza del comune e il numero di famiglie arcobaleno che vivono nella Capitale: da sempre gli uffici romani hanno tutelato i figli arcobaleno e, non a caso, fu la prima città in Italia a riconoscere nel febbraio 2015, senza alcun ordine giudiziario e giudicandolo tecnicamente atto dovuto, un atto di nascita argentino con entrambe le madri".

