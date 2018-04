San Severo, esplode fabbrica di fuochi d’artificio/ Grave un operaio, ricoverato al reparto grandi ustionati

Un’esplosione si è verificata questa mattina presso una fabbrica di fuochi d’artificio alla periferia di San Severo, in provincia di Foggia (Puglia). Stando a quanto riportato dai colleghi dell’edizione online de La Repubblica, vi sarebbero due feriti, di cui uno grave. Pare che all’interno del laboratorio che produce materiale pirotecnico, ditta Del Vicario, sia scaturito un incendio susseguente una violenta esplosione, provocata molto probabilmente dai prodotti fortemente esplosivi realizzati all’interno dello stesso stabilimento. Un operaio è rimasto ferito in maniera lieve, e trasportato all’ospedale Masselli Mascia di San Severo, mentre un altro dipendente dell’azienda è in condizioni alquanto preoccupanti, e per lui si è disposto il ricovero presso il reparto grandi ustionati di Brindisi.

I CARABINIERI INDAGANO

Fortunatamente molti dipendenti sono riusciti ad abbandonare in fretta e furia il capannone, dopo di che è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera zona. Presenti anche i carabinieri, che stanno indagando sul luogo per cercare di ricostruire i fatti, anche tramite l’ausilio dei filmati della videosorveglianza. Purtroppo non è la prima volta che si verificano esplosioni in fabbriche di fuochi d’artificio in Puglia, ed in particolare, lo scorso 20 ottobre, rimase ucciso un uomo, Angelo Longo, di anni 54, dopo uno scoppio in una ditta sempre di San Severo.

